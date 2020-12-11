مرشح لرئاسة برشلونة: بوجود مشروع طويل الأجل أستطيع إقناع ميسي بالبقاء

يؤمن فيكتور فونت المرشح لرئاسة برشلونة أنه يستطيع إقناع ليونيل ميسي قائد البلوجرانا في البقاء وعدم الرحيل مجانا بنهاية تعاقده بعد الموسم الجاري.

وكان ميسي يحاول الرحيل عن برشلونة مستغلا بند يتيح له فسخ التعاقد من طرف واحد لكن إدارة النادي السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو رفضت الأمر واستمر النجم الأرجنتيني في النهاية.

وقال فونت لشبكة "إي إس بي إن" الأمريكية: "أنا مقتنع أنه من خلال وجود مشروع تنافسي ومثير وطويل الأجل سنقنع ميسي بالبقاء".

وواصل "ميسي هو أفضل لاعب في تاريخ الرياضية، تخيلوا ماذا يعني ذلك".

وأردف "لهذا فإن اتحاد ميسي وبرشلونة هو اتحاد استراتيجي وعلينا بذل كل ما في وسعنا لضمان استمرار ذلك".

وشدد "مع الوضع في الاعتبار أحقيقة ميسي في التفاوض مع أي ناد آخر في شهر يناير المقبل فالتجديد له هو أولوية لنا".

وتابع فيكتور فونت حديثه "راتب ميسي هو أحد الأشياء التي يجب تعديلها، مع مستوى الإيرادات وحال ارتفاعها مع عودة المشجعين للملاعب مجددا سيتعين علينا تنظيم العقود بشكل مناسب".

وأتم فيكتور فونت حديثه "ميسي من مع مشجعي برشلنة ويحب النادي كما نفعل جميعا، هو هنا منذ أن كان بعمر الـ13 وأنا على يقين بغض النظر عما يريد فعله في مسيرته والاستمرار في الفوز فإن شغفه وحبه للنادي أكثر من أي شء آخر".