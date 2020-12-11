لياو: اعتدت اللعب بـ إبراهيموفيتش في "بلاي ستيشن".. ولا نهتم بالمباريات دائما نسعى للفوز

أوضح البرتغالي رافائيل لياو مهاجم ميلان الإيطالي أن الفريق يخوض المباريات منذ استئناف النشاط كأنها نهائيات، وكشف دور إبراهيموفيتش الذي كان يلعب به سابقا عبر "بلاي ستشين".

رافائيل لياو النادي : ميلان ميلان

البرتغالي البالغ 21 عاما قال لشبكة "CBS" عقب الفوز على سبارتا براج التشيكي في الدوري الأوروبي أمس: "منذ عودة النشاط الرياضي، نخوض المباريات على أنها نهائي".

وأضاف "عندما يكون أمامنا مباراة، علينا تقديم 100% من الأداء لأن النادي 7 ألقاب لدوري الأبطال، لا يهم كأس إيطاليا أو الدوري الأوروبي، لا نهتم، دائما نسعى للفوز".

وأكمل "إذا خسرنا، نتعلم من الخسارة ونتطور، النادي يعطينا الثقة ولا توجد ضغوط ونستمتع بالمباريات".

وتابع "عندما يقول لنا المدير الفني لا تشعروا بالضغوط واستمتعوا، من المهم أن يستمع له اللاعبين الشباب".

وتطرق للحديث عن هداف الفريق زلاتان إبراهيموفيتش، وهداف الدوري الإيطالي حتى الآن برصيد 10 أهداف.

وقال عن السويدي المخضرم "هو لاعب اعتدت اللعب به عبر بلاي ستشين، الآن أنا ألعب معه".

وواصل "كل يوم هو فرصة للتطور وأنا سعيد للغاية وأحاول الاستماع له من أجل أن أصبح لاعبا أفضل كل يوم، خارج الملعب إبراهيموفيتش يلعب ويضحك، لكن في الملعب يكون مختلفا وفظ ولا يضحك".

وشدد "عندما تمتلكه في الملعب، بإمكانك هزم أي فريق، لا يهم من هم، إبراهيموفيتش إيقونة، عندما تضمه لفريقك يمكنك تحقيق أهدافك".

وأتم "إبرا جلب لنا الخبرة كلاعب شارك في دوري أبطال أوروبا وفاز بالدوري الأوروبي، نحن لاعبون صغار تحت قيادة مدرب كبير مثل ستيفانو بيولي".

لياو سجل 3 أهداف في 11 مباراة بجميع المسابقات الموسم الحالي.