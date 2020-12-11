في الدرجة الثانية – 3 أشقاء يطمحون لكتابة التاريخ مع مركز شباب سمسطا

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 - 11:06

كتب : رضا السنباطي

علي ومرزوق وحسام حسن - مركز شباب سمسطا

ربما نشاهد توأم أو شقيقين يلعبان في نفس النادي، أو أكثر من شقيق ويعلبون في أندية مختلفة.

ففي الدوري لدينا عبد العزيز وأحمد وأكرم توفيق، وصالح وعبد الله جمعة، وأحمد ومحمد ومحمود شديد قناوي.

لكن في الموسم الجاري من الدرجة الثانية هناك ثلاثة أشقاء يطمحون لكتابة التاريخ مع فريق ربما لم تسمع عنه منه قبل وهو مركز شباب سمسطا الذي يتواجد في مجموعة الصعيد.

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يقود الفريق فنيا علي حسن، وفي وسط الملعب يتواجد شقيقيه مرزوق وحسام.

ورغم مشاركته لأول مرة في تاريخه في الدرجة الثانية إلا أن الفريق نجح في حصد ست نقاط من أول ثلاث جولات في المسابقة.

وتحدث علي حسن المدير الفني للفريق لـFilGoal.com قائلا: "كنت لاعبا في الفريق ولعبت كذلك مع تليفونات بني سويف واعتزلت بعمر الـ29".

وأضاف صاحب الـ35 عاما "بدأت التدريب مع تليفونات بني سويف وأكاديمية الزمالك في سمسطا ومدرب لفريق مركز شباب سمسطا في الدرجة الرابعة ثم أصبحت المدير الفني في الدرجة الثانية وقدته للصعود للدرجة الثانية لأول مرة في التاريخ".

وعن وجود شقيقيه في الفريق قال: "معاملتي الجيدة مع الكل جعلت البعض لا يعلم بالأمر من الأساس".

وأردف "من الجيد أن تتعامل مع أشقائك في ظل الظروف الصعبة وأن تطمح في تحقيق المعجزة فنحن مركز الشباب الوحيد في الدرجة الثانية".

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وتابع علي حسن حديثه "لاعبو الفريق لم يتقاضوا مقدم تعاقدهم حتى الآن ولكنهم صنعوا المفاجأة بالفوز في مباراتين على طهطا والفيوم وهُزمنا من تليفونات بني سويف في آخر دقيقة من المباراة".

وأضاف "مدرب تليفونات بني سويف أيمن المزين أعطاني هدية قبل مباراتنا كما كان يفعل مع طنطا في الدوري الممتاز وأشاد بي عقب الواجهة وقال لي إنني مدرب جيد وسيكون لي مستقبل".

وأتم "ملعب الفريق سنعتمد عليه لحصد النقاط الثلاثة كاملة وطموحي البقاء في الدوري وتحقيق مركز جيد في أول ستة مراكز".

وتحدث أحمد شعبان الجلالي عضو مجلس إدارة مركز شباب سمسطا لـFilGoal.com عن تواجد ثلاثة أشقاء في صفوف الفريق قائلا: "المدير الفني علي حسن لا يجامل أشقائه على الإطلاق ويعاملهم مثل باقي اللاعبين".

وأتم "في الموسم الماضي كان مرزوق بعيدا عن مستواه فتم استبعاده لخمس مباريات وحسام حسن تم استبداله كأول تبديل حينما لم يلعب جيدا، الثنائي يلعب بروح عالية جدا ويقدم الكثير للفريق".

مركز شباب سمسطا في الدرجة الثانية
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