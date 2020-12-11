كوبا ليبرتادوريس - ريفر بليت يضع قدما في المربع الذهبي بالتفوق على ناسيونال

تفوق ريفر بليت الأرجنتيني على ضيفه ناسيونال الأوروجوياني بنتيجة 2-0 في ذهاب ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس 2020.

المباراة شهدت مواجهة خاصة للمدير الفني مارسيلو جاياردو الذي احتفل فجر اليوم بالذكرى السادسة لأول لقب حققه بقميص ريفر بليت في كوبا سود أمريكانا 2014.

كما خاض أول مباراة رسمية ضد ناسيونال أول فريق دربه عقب اعتزاله بقميص النادي ذاته في 2011.

فوز ريفر بليت تأخر للشوط الثاني، بعدما أهدر الكولومبي رافائيل سانتوس بوري ركلة جزاء في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

وألغت تقنية الفيديو هدفا سجله ماتياس سواريز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع بداعي التسلل.

في الشوط الثاني استطاع المليوناريوس تسجيل الهدف الأول عن طريق جونزالو مونتيل في الدقيقة 67 من علامة الجزاء.

تواصل ضغط أصحاب الأرض وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع أضاف برونو زوكوليني الهدف الثاني.

هدف احُتسب في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلا من الضائع عقب تأكد الحكم من صحته عبر تقنية الفيديو.

وسيكون حسم التأهل في مباراة الإياب بالعاصمة الأوروجويانية مونتيفيديو الأسبوع المقبل.