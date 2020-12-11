تعرّف على كل المتأهلين إلى دور الـ 32 للدوري الأوروبي

انتهت منافسات دور المجموعات للدوري الأوروبي 2020\2021، وحُسمَت كل مقاعد التأهل إلى الدور الثاني.

وتتبقى مباراة واحدة لم تُلعَب بين فياريال الإسباني وكاراباج الأذربيجاني في المجموعة التاسعة، بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الأخير، لكن نتيجتها لن تؤثر على هوية المتأهلين أو ترتيب تلك المجموعة المحسومة بالفعل.

وجاء المتأهلون عن المجموعات الـ12 كالآتي:

المجموعة الأولى:

روما الإيطالي – يونج بويز السويسري

المجموعة الثانية:

أرسنال الإنجليزي – مولده النرويجي

المجموعة الثالثة:

باير ليفركوزن الألماني – سلافيا براج التشيكي

المجموعة الرابعة:

جلاسكو رينجرز الاسكتلندي – بنفيكا البرتغالي

المجموعة الخامسة:

بي إس في أيندهوفن الهولندي – غرناطة الإسباني

المجموعة السادسة:

نابولي الإيطالي – ريال سوسيداد الإسباني

المجموعة السابعة:

ليستر سيتي الإنجليزي – براجا البرتغالي

المجموعة الثامنة:

ميلان الإيطالي – ليل الفرنسي

المجموعة التاسعة:

فياريال الإسباني – ماكابي

المجموعة العاشرة:

توتنام هوتسبير الإنجليزي – رويال أنتويرب البلجيكي

المجموعة الحادية عشر:

دينامو زغرب الكرواتي – فولفسبرجر النمساوي

المجموعة الثانية عشر:

هوفنهايم الألماني – ريدستار بيلجراد الصربي

ويضاف إليها الفرق الثمانية التي احتلت المركز الثالث في مجموعات دوري أبطال أوروبا:

مانشستر يونايتد الإنجليزي – كلوب بروج البلجيكي – شاختار دونتسك الأوكراني – أياكس أمستردام الهولندي – كراسنودار الروسي – ريدبول سالزبورج النمساوي – دينامو كييف الأوكراني – أولمبياكوس اليوناني

**وتقام قُرعة دور الـ32 يوم الإثنين 14 ديسمبر المقبل، وتقام جولة الذهاب يوم الخميس 18 فبراير 2021، فيما تُلعَب جولة الإياب يوم الخميس 25 فبراير 2021.

**ويتواجد متصدرو المجموعات في التصنيف الأول، ومعهم أفضل 4 فرق صاحبة المركز الثالث في دوري أبطال أوروبا.

**بينما يتواجد أصحاب المركز الثاني في التصنيف الثاني ومعهم الفرق الـ4 المتبقية من ثوالث مجموعات دوري أبطال أوروبا.

**ويُسمح بمواجهة فريقين من نفس الدولة في الدور المقبل للدوري الأوروبي.