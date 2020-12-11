توتنام يثأر من أنتويرب ويخطف منه صدارة المجموعة.. وإنجاز تاريخي لـ فولفسبرجر

فاز توتنام هوتسبير الإنجليزي على ضيفه رويال أنتويرب البلجيكي بهدفين دون رد في الجولة السادسة من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وسجّل توتنام هدفيه بواسطة البرازيلي كارلوس فينيسيوس في الدقيقة 57 بمتابعة لتسديدة جاريث بيل التي ارتدت من القائم، والأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة 71 بعد تمريرة البديل هاري كين.

ليرفع توتنام رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، ويتجمّد رصيد رويال أنتويرب عند 12 نقطة في المركز الثاني، بعد أن ضمنا تأهلهما في وقتٍ سابق.

وكان توتنام قد خسر ذهابا في أرض رويال أنتويرب بهدف دون رد، قبل أن يثأر في ملعبه.

وفي المجموعة التاسعة، حقق فولفسبرجر النمساوي إنجازا تاريخيا، وتأهل إلى الدور الثاني من الدوري الأوروبي لأول مرة في مشاركاته بالبطولة.

وفاز فولفسبرجر على ضيفه فينورد روتردام الهولندي بهدفٍ دون رد بتوقيع ديان يوفيليتش في الدقيقة 31.

ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني خلف دينامو زغرب المتصدر، ويتجمّد رصيد فينورد عند 5 نقاط في المركز الثالث.