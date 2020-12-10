موسم جديد يبدأ؟ لا مشكلة.. أهلا بكم مع مسابقة التوقعات مرة أخرى
الخميس، 10 ديسمبر 2020 - 22:57
كتب : محمود صلاح
ينطلق الدوري المصري في موسمه الجديد يوم الجمعة، وتنطلق معه من جديد مسابقة التوقعات مع FilGoal.com.
مسابقة التوقعات مع FilGoal.com لا تتوقف، ومع انطلاق موسم جديد للدوري المصري أسرع بالمشاركة لتربح جوائز قيمة.
الموسم الماضي توالت الجوائز ما بين بلاي ستيشن 4 وهواتف كثيرة.
والموسم الحالي انتظروا المزيد من المفاجآت والجوائز التي سنُعلن عنها قريبا.
اضغط هنا لتدخل المسابقة عن طريق الديسكتوب
وهنا للهاتف الذي يعمل بنظام أندرويد