موسم جديد يبدأ؟ لا مشكلة.. أهلا بكم مع مسابقة التوقعات مرة أخرى

الخميس، 10 ديسمبر 2020 - 22:57

كتب : محمود صلاح

مسابقة التوقعات

ينطلق الدوري المصري في موسمه الجديد يوم الجمعة، وتنطلق معه من جديد مسابقة التوقعات مع FilGoal.com.

مسابقة التوقعات مع FilGoal.com لا تتوقف، ومع انطلاق موسم جديد للدوري المصري أسرع بالمشاركة لتربح جوائز قيمة.

الموسم الماضي توالت الجوائز ما بين بلاي ستيشن 4 وهواتف كثيرة.

أخبار متعلقة
عودة فانتازي الدوري المصري

والموسم الحالي انتظروا المزيد من المفاجآت والجوائز التي سنُعلن عنها قريبا.

اضغط هنا لتدخل المسابقة عن طريق الديسكتوب

وهنا للهاتف الذي يعمل بنظام أندرويد

وهنا للهاتف الذي يعمل بنظام IOS

مسابقة التوقعات
نرشح لكم
أخر الأخبار
موسم جديد يبدأ؟ لا مشكلة.. أهلا بكم مع مسابقة التوقعات مرة أخرى 18 دقيقة | مصر
حكاية عادل خورشيد – أزمة بسبب ألعاب دمنهور منعته من الأهلي.. واحتيال في الاحتراف 32 دقيقة | حكايات في الجول
6 من 6.. النني يسجل في انتصار جديد لـ أرسنال بالدوري الأوروبي 57 دقيقة | أوروبا
الدوري الأوروبي – في سيناريو مجنون.. سوسيداد يعبر رفقة نابولي ساعة | أوروبا
كاف يعلن إقامة السوبر في قطر.. وموعد مُبهم للقاء ساعة | إفريقيا
أندية الدوري - الإنتاج الحربي.. لمواصلة الاستقرار ساعة | الدوري المصري
لقطات جديدة.. هل تعرض الحكم الرابع لإهانة عنصرية بدوره من لاعبي باشاكشهير؟ 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
استادات الدوري – 13 ملعبا.. السلام الأكثر استخداما وعودة مداخن المحلة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حوار – زيزو.. عن يقين الفوز ضد الأهلي ولاعب يريده لـ الزمالك منه.. وكاميرا كارتيرون الخفية 2 باتشيكو: الدوري في الزمالك يساوي 5 ألقاب في الأهلي.. لم أر الأحمر يتعرض للأذى في مصر 3 2×1.. صلاح هداف ليفربول في دوري الأبطال بالهدف الأسرع في تاريخ الريدز أوروبيا 4 خبر في الجول - الشيخ يوقع على عقود انضمامه لـ الزمالك
قد ينال إعجابك