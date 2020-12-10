6 من 6.. النني يسجل في انتصار جديد لـ أرسنال بالدوري الأوروبي

حقق فريق أرسنال الإنجليزي انتصاره السادس على التوالي في دور مجموعات الدوري الأوروبي.

أرسنال انتصر على دوندالك الأيرلندي برباعية مقابل هدفين في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية.

محمد النني شارك أساسيا وسجل هدفا ولا أروع، قبل أن يغادر أرضية الملعب مع وصول الدقيقة 62.

وافتتح أرسنال أهدافه في الدقيقة 12 عن طريق مهاجمه الإنجليزي الشاب إدوارد نكيتياه الذي استغل خطأ دفاعيا قبل أن يضع الكرة "لوب" في شباك الفريق الأيرلندي.

بعدها أطلق النني تسديدة لا تصد ولا ترد ليعلن عن الهدف الثاني لـ فريقه في الدقيقة 18.

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تسديدة ساحقة من المصري محمد النني تستقر في شباك دوندالك ! #الدوري_الأوروبي#ارسنال pic.twitter.com/TExQ3cNiFU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2020

هدف النني هو الأول له مع أرسنال هذا الموسم، والثالث له بشكل عام بقميص المدفعجية.

وسجل النني مرتين في الدوري الأوروبي، ومرة في دوري أبطال أوروبا، بقميص أرسنال.

وقلص دوندالك النتيجة بهدف أول في الدقيقة 22 عن طريق جوردان فلوريس الذي رشّح مؤخرا لجائزة بوشكاش.

في الشوط الثاني، ومع هدوء مجريات اللعب، شارك داني سيبايوس والشاب بالوجن بدلا من النني ونكيتياه، وبمجرد مشاركته صنع بالوجن الهدف الثالث لـ أرسنال والذي جاء عن طريق جو ويلوك.

وفي الدقيقة 80 سجل بالوجن الهدف الرابع لـ أرسنال من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف شون هواري الهدف الثاني لـ دوندالك في الدقيقة 85.

وحقق أرسنال العلامة الكاملة في دور مجموعات الدوري الأوروبي. 6 مباريات، 6 انتصارات، ليصبح الفريق الوحيد في أوروبا هذا الموسم الذي يفعل ذلك.

وضمن أرسنال في وقت سابق صدارة المجموعة، بينما تأهل مولده النرويجي كوصيف للمدفعجية.