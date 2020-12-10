الدوري الأوروبي – في سيناريو مجنون.. سوسيداد يعبر رفقة نابولي

تأهل ريال سوسيداد الإسباني إلى الدور الثاني من الدوري الأوروبي، رفقة مضيفه نابولي الإيطالي، بتعادلهما بهدفٍ لكل طرف في ملعب دييجو أرماندو مارادونا، بالجولة السادسة من منافسات المجموعة السادسة.

وشهدت المجموعة إثارة نارية، إذ كان ألكمار الهولندي متأهلا رفقة نابولي حتى الثواني الأخيرة، قبل أن يخطف سوسيداد بطاقة العبور بأعجوبة من الفريق الهولندي.

سوسيداد الذي دخل المباراة منقوصا من نجمه دافيد سيلفا وقائده وهدافه ميكيل أويارزابال، كاد أن يتقدّم منذ الدقائق الأولى، لكن الجناح بورتو أهدر الكرة بغرابة في مواجهة الشباك الفارغة.

ليأتي العقاب في الجهة الأخرى، بهدف التقدم لـ نابولي بالدقيقة 35 بعد تسديدة رائعة من بيوتر زيلينسكي تركت أليكس ريميرو جامدا.

في الشوط الثاني اندفع سوسيداد بكل خطوطه، ونجح في إدراك التعادل بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عن طريق البرازيلي ويليان جوزيه الذي أطلق قذيفة مدوية من داخل منطقة الجزاء.

في نفس التوقيت، خسر ألكمار أمام مضيفه رييكا الكرواتي بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب رويفيتشا.

رييكا الذي لم يكن قد حقق أي انتصار، تقدّم في النتيجة بالدقيقة 52 عن طريق لوكا مينالو، لكن ألكمار تعادل سريعا في الدقيقة 57 بواسطة أوين فيندال.

قبل أن تأتي الضربة القاضية بهدف الفوز لـ رييكا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عن طريق إيفان توميتشاك، بعد أقل من دقيقة على هدف التعادل الذي سجله سوسيداد في الملعب الآخر.

ليتأهل نابولي أولا برصيد 10 نقاط، ومن خلفه سوسيداد بـ 9 نقاط. فيما ودع ألكمار صاحب الـ 8 نقاط، ورييكا صاحب الـ 4 نقاط.

وكان سوسيداد يحتاج في زيارته إلى الجنوب الإيطالي إلى تحقيق نفس نتيجة ألكمار في المباراة الأخرى على الأقل، ليعبر إلى الدور التالي، وبالتالي بتأخره بينما كان ألكمار متعادلا كان يعني خروجه، قبل أن تنقلب الأحداث رأسا على عقب في الثواني الأخيرة.

بينما احتاج نابولي إلى التعادل لضمان التأهل دون النظر إلى نتيجة المباراة الأخرى، وهو ما نجح في تحصيله بنهاية المطاف.

وفي المجموعة الأولى، عبر يونج بويز السويسري إلى الدور التالي، بانتصاره على كلوج الروماني بهدفين مقابل هدف واحد.

ليرفع يونج بويز رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، ويتجمّد رصيد كلوج عند 5 نقاط في المركز الثالث ويودع المسابقة.

وفي نفس التوقيت، خسر روما الإيطالي أمام مضيفه سسكا صوفيا البلغاري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

رغم ذلك، ظل روما –المتأهل سلفا- محتفظا بصدارته برصيد 13 نقطة، فيما رفع سسكا صوفيا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الأخير.

وفي المجموعة الثانية، عبر مولده النرويجي إلى الدور الثاني، بتعادله 2-2 أمام مضيفه رابيد فيينا النمساوي.

ليرفع مولده رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، ويعبر رفقة أرسنال المتصدر بـ 18 نقطة، فيما رفع رابيد فيينا رصيده إلى 7 نقاط وودّع المسابقة.