أندية الدوري - الإنتاج الحربي.. لمواصلة الاستقرار

لا يوجد مدرب في الدوري المصري سيبدأ الموسم الجديد يقود فريقه منذ ما يقارب 4 مواسم سوى مختار مختار.

الاستقرار هو سمة الانتاج الحربي منذ أن ظهر في الدوري المصري موسم 2009-2010 ليقهر لعنة تغيير المدربين المستمرة في المسابقة والتي وصلت لأن يبدل الفريق مدربه أكثر من مرة خلال الموسم نفسه.

منذ 2009 قاد طارق يحيى في أول موسم للفريق في الدوري الممتاز، وأنهى موسمه الأولى سابعا وسط الكبار، تبعه أسامة عرابي ومحمد حلمي وإسماعيل يوسف ومؤمن سليمان في ولايات اتسمت بالمدة الطويلة التي قد تقارب الموسم.

ومنذ 2015 تولى شوقي غريب المدير الفني السابق لمنتخب مصر المهمة حتى مارس 2017، وحل مختار مختار خلفا له ليظل على رأس القيادة الفنية للفريق حتى موعد الموسم الجديد.

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الإنتاج ومختار

في موسم 2016-17 أنهى مختار مختار الموسم مع الإنتاج الحربي في المركز الثالث عشر، تطور أداء الفريق في الموسم التالي وأنهى سابعا وسط الكبار.

عاد الفريق للمركز الثالث عشر في جدول الترتيب لموسم 2018-19، وفي الموسم الماضي أنهى المسابقة ثامنا.

الفريق لم يحقق مقعدا إفريقيّا أو عربيا، لكنه أداءه يتسم دائما بالمنافسة على القمة منذ بداية الموسم وتتراجع النتائج مع تقدم المسابقة.

إجمالا المدير الفني البالغ 68 عاما قاد الإنتاج في الدوري المصري خلال 109 مباراة فاز في 30 وتعادل في 41 وخسر 38، سجل لاعبوه 112 واستقبل 126 هدفا.

الهدف

خالد مهدي المدير الرياضي للإنتاج قال سابقا عبر أون تايم سبورتس 2: "هدفنا التواجد في أول 8 أو 10 مراكز في الدوري المصري هذا الموسم".

وأوضح "المنافسة في المقدمة لديها مقومات معينة، لكن الآن نشاهد الفرق الصاعدة تبرم صفقات من العيار الثقيل حاليا، وأتوقع مفاجآت هذا الموسم".

تاريخيا فأن الفريق ينهي الموسم دائما بين المركز السابع والثالث عشر أي يعرف كيفية التواجد في المنطقة الدافئة، وهو ما يستهدفه الفريق.

سوق الانتقالات

ضم الفريق 11 لاعبا في سوق الانتقالات قبل الموسم الجديد.

وهم أحمد حسن مكي (سموحة) - حسين ياسين (منتخب السويس) - محمد عبد الفتاح تاحا (حرس الحدود) - محمد الشبيني (حرس الحدود) - طارق أبو العز (أسوان) - إسلام جابر (الداخلية) - محمد رمضان (المقاصة) – التونسي رفيق الكامرجي (اتحاد تطاوين) – أحمد حسن كوكا (كوكاكولا) – محمد أحمد (سيراميكا) – بدر يوسف (خدمات رفح).

مهدي كشف في مداخلته السابقة: "نراهن على الثنائي أحمد حسن وحسن ياسين تعاقدنا معهم من الدرجة الثانية وسيكون لهما شأن كبير".

يمتلك الفريق أيضا هجوما سيتألف بين باسم مرسي وأحمد حسن مكي وكلاهما لعب للزمالك ومنتخب مصر وسيساعدا أكثر المدير الفني في تخطي حاجز الـ 40 هدفا والذي لم يتخطاه الفريق من قبل.

فيما رحل عن صفوف الفريق محمد عادل إلى الإسماعيلي ومحمد البدري إلى سموحة وأحمد شديد قناوي إلى المصري وموسى دياورا إلى البنك الأهلي وعامر عامر إلى سيراميكا كليوباترا وهشام شحاته إلى بني سويف.

وعن سبب رحيل عامر عامر قائد الفريق وحارس المنتخب الوطني والذي يعد من عناصر الفريق الأساسية شدد مهدي "كنا مصرين على استكمال عامر عامر مشواره، لكن عقده ينتهي بنهاية الموسم لذلك فضلنا بيعه للاستفادة المالية".

وأوضح "عامر رفض التجديد لذلك كان الخيار الأمثل بالنسبة لنا هو البيع لسيراميكا لنحقق استفادة".

الاستعداد

خاضت كتيبة مختار مختار أكثر من مباراة ودية، فحقق الفوز على النصر الليبي 2-1 وأسوان 4-1.

وسقط أمام الجونة 4-2 ووادي دجلة 2-0، وتعادل مع الصاعد حديثا البنك الأهلي 1-1.

جدول المباريات

يستهل الإنتاج الحربي مشواره بلقاء سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثا للدوري المصري، مواجهة ستكتب كيف سيكون موسم الفريق.

مواجهات متوازنة متتالية ضد الإسماعيلي والبنك الأهلي ثم المقاولون العرب.

ثم تبدأ المباريات النارية بلقاء بيراميدز في الجولة الخامسة في أول أيام العام الجديد، ثم سموحة، وفي الجولة السابعة ضد حامل اللقب الأهلي.

آراء الجمهور

قال صابر زكي: "أعتقد أنه سينهي الموسم في المركز العاشر".

فيما قال مصطفى محمد: "من المركز العاشر للـ15".

أما محمود جمال فقال: "أعتقد أنه سينهي الموسم في المركز الـ11".

توقع FilGoal.com

هدف الإنتاج سيكون البقاء في الدوري، التواجد بين المراكز العاشر إلى الـ 13 سيكون أمر جيدا لكن التواجد ضمن النصف الأول من الترتيب سيكتب موسما مميزا ومواصلة للاستقرار.