استادات الدوري – 13 ملعبا.. السلام الأكثر استخداما وعودة مداخن المحلة

18 فريقا سيلعبون مبارياتهم على 13 ملعبا. استاد السلام الأكثر استخداما، وعودة ملعب غزل المحلة للظهور مجددا.

يقدم لكم FilGoal.com ملاعب فرق الدوري المصري لموسم 2020/2021..

ثلاثة فرق ستلعب على ملعب السلام، الأهلي والإنتاج الحربي، وانضم لهما وادي دجلة حسب الجدول الرسمي لاتحاد الكرة.

فريقان سيلعبان على ملعب بتروسبورت، ومثلهما على ملعب المقاولون العرب، وعلى ملعبي الجيش ببرج العرب والإسكندرية.

إنبي

يلعب إنبي مبارياته على ملعب بتروسبورت، وهو أحد الفرق القليلة التي تمتلك ملعبها الخاص في الدوري المصري.

طلائع الجيش

طلائع الجيش يلعب مبارياته على ملعب جهاز الرياضة العسكري، باستثناء مباراتي الأهلي والزمالك تنقلان لملعب أكبر.

الإنتاج الحربي

يلعب الإنتاج الحربي مبارياته على استاد السلام، وهو أيضا أحد الفرق التي تمتلك ملعبها الخاص.

البنك الأهلي

نادي البنك الأهلي أحد الوافدين الجدد على الدوري المصري، وقد اختاروا اللعب على ملعب أكاديمية الشرطة في العباسية ليكون ملعبهم الخاص.

المقاولون العرب

المقاولون العرب يلعب مبارياته أيضا على ملعبه الخاص. ملعب المقاولون العرب يشهد مباريات الفريق، بجانب مباريات العديد من الفرق التي تؤجر الملعب لخوض مبارياتها.

النادي المصري

يلعب المصري كل مبارياته على ملعب الجيش ببرج العرب، سواء كان الضيف أو المضيف بأمر من اتحاد الكرة.

الأهلي

يلعب الأهلي مبارياته هذا الموسم على ملعب السلام تحت اسم "الأهلي We السلام"، وذلك بعدما حصل على حق انتفاع الملعب لسنوات مقبلة.

سموحة

حسب الجدول الرسمي لمباريات الدوري من اتحاد الكرة، فبعض مباريات سموحة ستكون على ملعب الجيش ببرج العرب، ومباريات أخرى ستكون على استاد الإسكندرية.

أسوان

حصل أسوان على موافقة ملعب بتروسبورت لخوض مباريات الفريق عليه، لكنهم بانتظار الحصول على الموافقة الأمنية.

حتى الآن مباريات أسوان على ملعب السكة الحديد حسب الجدول الرسمي، لكن بانتظار وصول موافقة الأمن على إقامة المباريات في بتروسبورت.

سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا سيتواجد في الدوري الممتاز لأول مرة أيضا، وقد اختار إقامة مبارياته على ملعب السويس الجديد مثلما كان الحال في الدرجة الثانية.

وادي دجلة

ستكون مباريات وادي دجلة هذا الموسم على استاد السلام حسب الجدول الرسمي لمباريات الدوري المصري من اتحاد الكرة.

الجونة

مباريات الجونة تٌلعب على استاد خالد بشارة بمدينة الجونة.

الإسماعيلي

الإسماعيلي يلعب مبارياته على استاد الإسماعيلية كما هي العادة.

بيراميدز

ومثلما كان الحال في الموسمين الماضيين، سيلعب بيراميدز مبارياته على ملعب الدفاع الجوي الذي حصل على حق انتفاعه.

مصر للمقاصة

ويلعب مصر للمقاصة مبارياته هذا الموسم على ملعب المقاولون العرب.

الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري يلعب مبارياته على أقدم الملاعب المصرية. استاد الإسكندرية المخصص دائما لنادي الاتحاد.

غزل المحلة

وبعودة غزل المحلة إلى الدوري المصري، يعود ملعب غزل المحلة للظهور مجددا وتعود معه مداخن شركة غزل المحلة العملاقة للظهور.

الأمن طلب توفير بعض الاشتراطات الأمنية في الملعب قبل إعطاء الموافقة على إقامة المباريات عليه، وهذا ما يعمل عليه غزل المحلة حاليا.

الزمالك

وأخيرا، يلعب نادي الزمالك مبارياته على استاد القاهرة الدولي، أكبر ملاعب الكرة المصرية.

استاد القاهرة سيكون مغلقا طيلة شهر ديسمبر للصيانة، وقد يضظر الزمالك لاستبدال مبارياته خلال تلك الفترة مع الفرق الأخرى، على أن يلعب مباريات الدور الثاني على أرضه.