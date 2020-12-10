النني يسجل هدفا ولا أروع ويفتتح سجله التهديفي في الموسم

أطلق محمد النني قذيفة لا تصد ولا ترد في شباك مرمى دوندالك الأيرلندي في الدوري الأوروبي، ليكتب هدفه الأول في الموسم.

أرسنال يحل ضيفا على دوندالك في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية من الدوري الأوروبي.

محمد النني شارك أساسيا قبل أن يفتتح سجله التهديفي في الموسم.

وسدد النني تسديدة صاروخية في الدقيقة 18 من عمر المباراة، هزت شباك دوندالك.

قذيفة مدوية 🚀 هدف محمد النني الرائع في شباك دوندالك😍pic.twitter.com/WVTKa5NZgZ — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) December 10, 2020

هدف النني هو الأول له مع أرسنال هذا الموسم، والثالث له بشكل عام بقميص المدفعجية.

وسجل النني مرتين في الدوري الأوروبي، ومرة في دوري أبطال أوروبا، بقميص أرسنال.