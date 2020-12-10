النني يسجل هدفا ولا أروع ويفتتح سجله التهديفي في الموسم

الخميس، 10 ديسمبر 2020 - 20:26

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال - دوندالك

أطلق محمد النني قذيفة لا تصد ولا ترد في شباك مرمى دوندالك الأيرلندي في الدوري الأوروبي، ليكتب هدفه الأول في الموسم.

أرسنال يحل ضيفا على دوندالك في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية من الدوري الأوروبي.

محمد النني شارك أساسيا قبل أن يفتتح سجله التهديفي في الموسم.

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وسدد النني تسديدة صاروخية في الدقيقة 18 من عمر المباراة، هزت شباك دوندالك.

هدف النني هو الأول له مع أرسنال هذا الموسم، والثالث له بشكل عام بقميص المدفعجية.

وسجل النني مرتين في الدوري الأوروبي، ومرة في دوري أبطال أوروبا، بقميص أرسنال.

الدوري الأوروبي في المحترفين محمد النني أرسنال
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