أندية الدوري – الزمالك.. موسم المصالحة للجماهير

بعد موسم كاد يكون تاريخيا للزمالك، تحولت النهاية إلى ذكرى سيئة بخسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا وقبل نهائي كأس مصر.

الآن يبدأ الزمالك موسم جديد بآمال وطموحات جديدة، على رأسها مصالحة الجماهير بالبطولات.

عودة المنافسة محليا

كان الموسم الماضي رائعا للزمالك على الصعيد القاري وقدم الفريق مستوى رائع، لكن الأمر كان مختلفا على الصعيد المحلي بعديد من العثرات أبعدتهم عن المنافسة مبكرا.

جماهير الزمالك سلمت بخسارة الدوري قبل حتى نهاية الدور الأول، فكان التركيز الأكبر على بطولة إفريقيا وخسرها الفريق في النهاية.

في الموسم قبل الماضي، كان الزمالك منافسا قويا على الدوري، بل كان الأقرب لتحقيقه لولا عثرات مفاجئة في المحطات الأخيرة، هذا الموسم يريد جمهور الزمالك أن يكون الوضع مختلفا.

"في الموسم الماضي فزنا على الأهلي مباراة والأخرى لم تلعب. فزنا على بيراميدز ذهابا وإيابا وكذلك الإسماعيلي، لكننا في المقابل تعادلنا مع نادي مصر مرتين وخسرنا أمام إنبي. تلك المباريات هي التي أفقدتنا اللقب". هكذا اعترف أحمد سيد "زيزو" بسبب خسارة الزمالك للقب الدوري في الموسم الماضي.

لاعبو الزمالك الآن يعرفون من أين يمكنهم دخول المنافسة بقوة على لقب الدوري، وإذا استطاع الفريق حسم المباريات الصغيرة، فهم يجيدون بالأساس خوض المباريات الكبرى، وبالتالي سيكون الزمالك منافسا قويا على الدوري.

الصفقات

أبرم الزمالك صفقة وحيدة للموسم المقبل بالتعاقد مع حمزة المثلوثي الظهير الأيمن التونسي، فيما استعاد حميد أحداد المهاجم المغربي من الإعارة، وكذلك أحمد فتوح الظهير الأيسر من سموحة، ومحمد أشرف "روقا" لاعب الوسط من طلائع الجيش.

بعيدا عن الإعارات، فقد استعاد الزمالك أيضا خدمات محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب الوسط بعد غيابه عن الموسم الماضي كاملا تقريبا بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ومقابل الصفقات القليلة، حافظ الزمالك على كامل قوامه الأساسي للفريق. فقط باع محمد حسن إلى البنك الأهلي، ومحمد عنتر إلى المصري، وأعار محمد صبحي الحارس الرابع إلى الاتحاد السكندري.

وكان الزمالك قريبا من التعاقد مع أمير عادل صانع الألعاب المصري الدنماركي، لكن النادي اختار عدم تفعيل العقد مع انضمام اللاعب للفريق فعلا. أيضا حصل الزمالك على توقيع أحمد الشيخ جناح الأهلي، قبل أن يصرف الزمالك النظر عن التعاقد معه.

النادي الأبيض دخل مفاوضات مع محمد عبد العاطي لاعب وسط وادي دجلة، وعلي غزال لاعب وسط منتخب مصر في فترات سابقة، لكنهم في النهاية اكتفوا بما أبرموا من صفقات.

ضعوا أعينكم على

أن تلعب في الزمالك فهذا يجعلم تحت المجهر بالفعل. كل لاعبي الزمالك والأهلي مراقبون من الجميع، وكون القائمة كاملة ليست جديدة باستثناء المثلوثي، فهذا يجعلنا نعرف مستواهم بالفعل ما لم يتحول مستوى أحدهم بشكل كبير للأفضل أو الأسوأ.

وإن كان علينا اختيار أحدهم لوضع أعيننا عليه بشكل خاص، فبجانب المثلوثي كونه الأجدد، وأحداد الذي يتطلع الجميع لرؤيته مجددا لكن بشكل مختلف بعد التألق مع الرجاء، فنرشح لكم مراقبة أسامة فيصل المهاجم الشاب للفريق.

صاحب الـ19 عاما تواجد مع الفريق في مباريات الدور الثاني من الموسم الماضي، وأظهر شخصية قوية وحضور مميز رغم صغر سنه.

هذا الموسم لن يكون أسامة فيصل لاعبا شابا يلعب على الفترات، بل سيكون ضمن اللاعبين المُعتمد عليهم بقوة محليا وقاريا، ولذلك لا بد أن نضع أعيننا عليه متأملين ظهور مهاجم جديد جيد للمنتخب المصري الأول.

كذلك إمام عاشور الذي ظهر بعد كورونا بوجه مغاير تماما لما قبلها، ربما يشهد هذا الموسم تألقه بشدة.

مستمر لأول مرة

صدق أو لا تصدق، لكن جايمي باتشيكو هو أول مدرب ينهي الموسم مع الزمالك ويبدأ الموسم الجديد منذ مؤمن سليمان موسم 2016/2017. فترة سليمان كاملة لم تدم أساسا أطول من أربعة أشهر من أغسطس إلى نوفمبر 2016 ثم أقيل من منصبه.

باستثناء ذلك، لم يبدأ أي مدرب الموسم مع الزمالك بصفقات من اختياره أو قائمة أنهى معها الموسم الماضي.

جايمي باتشيكو يخوض حاليا ولايته الثانية مع الزمالك بعد ولاية أولى في موسم الثنائية 2014/2015 وقتما قاد الفريق في 10 مباريات وضع فيهم الفريق على صدارة الترتيب، قبل أن يغادر لتدريب الشباب السعودي ويأتي جوزولادو فيريرا الذي أكمل مهمة التتويج التاريخي للأبيض.

رأي الجمهور

عبد الرحمن فوزي يقول "الوضع الحالي لا يبدو مستقرا للزمالك، لكن هذا الجيل عودنا على الظهور في الأوقات الصعبة وتحقيق ما لم يكن متوقع، لذلك فأنا متفائل بالموسم الجديد. الزمالك لا يحتاج سوى انتصارين أو ثلاثة في بداية الموسم وسيكتسب الفريق الثقة للمنافسة بقوة على كل البطولات".

جدول صعب

سيكون الزمالك أمام جدول صعب للمباريات هذا الموسم في الدوري. الزمالك يبدأ الموسم بمواجهة المقاولون العرب، ثم يلاقي بيراميدز.

وبعد مواجهة جازيل التشادي في دوري أبطال إفريقيا، سيكون على الزمالك مواجهة الأهلي في قمة الدوري.

وبعد الأهلي لن تتوقف المباريات السهلة. سيكون على الزمالك مواجهة إنبي ثم طلائع الجيش الذي أقصى الفريق مؤخرا من الكأس، وبعدها سموحة والمصري في الجولة السابعة.

توقع FilGoal.com

توقع مشوار فرق مثل الزمالك أو الأهلي ليس صعبا. الزمالك سيكون منافسا قويا على لقب الدوري هذا الموسم، وربما يكون مشوار المنافس على الدوري عامة أكثر قوة هذا الموسم عن الموسم الماضي.