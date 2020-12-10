جريزمان يفسخ تعاقده مع شركة "هواوي" بسبب اضطهاد الصين لمسلمي الإيجور

أعلن أنطوان جريزمان لاعب برشلونة ومنتخب فرنسا فسخ تعاقده مع شركة "هواوي" المصنعة للهواتف المحمولة بسبب تورطهم المزعوم في اضطهاد الصين لمسلمي الإيجور.

وقال جريزمان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اليوم الخميس: "بعد شكوك قوية بأن هواوي ساهمت في تطوير برنامج "تنبيه الإيجور" من خلال استخدام تقنية التعرف على الوجه، أعلن فسخ شراكتي مع الشركة".

وأتم جريزمان "إنني أنتهز الفرصة ليس فقط لدعوة هواوي لإنكار تلك التهم ولكن لإدانة ذلك الاضطهاد الجماعي واستخدام نفوذها في المساهمة في احترام حقوق الرجال والنساء في جميع أنحاء المجتمع".

وكانت شركة أبحاث المراقبة "IPVM" الأمريكية أشارت إلى أن الشركة الصينية تستخدم تقنية التعرف على الوجه لتحديد أماكن تواجد الإيجور وإرسال البيانات للشرطة الصينية.

وتعرضت الصين لانتقادات دولية بسبب سياستها في إقليم شينجيانج الغني بالموارد.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية فإن الصين تدافع عن تلك المعسكرات باعتبارها مركز تدريب مهني يهدف للقضاء على الإرهاب وتحسين فرص العمل.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يبدي فيها جريزمان أرائه خارج كرة القدم علنا، إذ أنه قبل شهر أبدى انزعاجه من تعدي شرطي فرنسي على رجلا يعزف الموسيقى في الشارع ما دفع رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون للتأكيد إلى وجود ضرورة ملحة لإصلاح الشرطة في بلاده.