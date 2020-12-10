مدافع ليفربول: قادرون على عبور أي فريق في دوري الأبطال

الخميس، 10 ديسمبر 2020 - 17:18

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ميتييلاند - دوري أبطال أوروبا

يعتقد ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول أن فريقه قادر على الإطاحة بأي فريق يواجهه في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتقام قرعة دور الـ16 يوم الإثنين المقبل، ويدخلها ليفربول كمتصدر لمجموعته، على أن يلاقي أحد الفرق التي احتلت مركز الوصافة في مجموعتها.

وقال ترينت في تصريحات لموقع ناديه: "الآن تبدأ المتعة حقًا، مراحل خروج المغلوب، هذه هي الأدوار التي تلعب فيها أفضل الفرق وتتأهل".

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وأضاف "من المهم أن تفعل ذلك، فهذا ليس سهلاً أبدًا. أنت لا تنظر إلى القرعة وترى مواجهات سهلة لكنها مثيرة".

وتابع بطل موسم 2018-2019 "أعتقد أنه إذا كنا في مستوانا سنكون قادرين على التغلب على أي فريق".

من هم المتأهلين لدور الـ16؟

أصحاب الصدارة في المجموعات الثمانية هم بايرن ميونيخ وريال مدريد ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وبروسيا دورتموند ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

بينما يلعب ليفربول ضد أحد أصحاب المركز الثاني وهم، أتليتكو مدريد وبروسيا مونشنجلادباخ وبورتو وأتالانتا وإشبيلية ولاتسيو وبرشلونة ولايبزيج.

بدأ اللاعب البالغ من العمر 22 عاما مباراة ميتلاند في دوري أبطال أوروبا التي انتهت بالتعادل 1-1 كقائد لليفربول قبل تمرير شارة القيادة إلى جوردن هندرسون في الدقيقة 61.

وعلق على ذلك قائلا: "لحظة فخر كبيرة لي وللأشخاص الذين ساعدوني في الوصول لذلك".

وأكمل "من الواضح أنني يجب أن أقدم الشكر للمدير الفني والطاقم الذين اختاروني لقيادة الفريق في هذه المباراة".

وأتم "لقد كانت ليلة فخر بالنسبة لي بشكل شخصي. أعتقد أنني سأعود إلى تلك الليلة بذكريات جميلة كقائد للمرة الأولى في مسيرتي مع الفريق".

ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد
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