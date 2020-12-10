مران الأهلي - أجايي خارج مواجهة المقاصة.. وموسيماني يطمئن على الشحات

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني لفريق الأهلي عن غياب جونيور أجايي عن مواجهة مصر للمقاصة بسبب الإصابة.

جونيور أجاي النادي : الأهلي الأهلي

وكان أجايي قد تعرض للإصابة في كاحل القدم خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك.

وقال عبد الحفيظ عبر موقع النادي الأهلي الرسمي: "أجايي لن يكون ضمن الحسابات الفنية لمباراة مصر المقاصة".

وأضاف "اللاعب يخضع في الوقت الحالي لتنفيذ برنامج تأهيلي حتى يتعافى من الإصابة وقطع شوطا كبيرا في برنامجه للتعافي".

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاصة مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

كما عقد موسيماني جلسة مع حسين الشحات من أجل الاطمئنان على حالته.

وخضع الشحات للفحص الطبي للاطمئنان على إصابته في ضافر القدم، إذ شارك بقوة في التدريبات الجماعية للفريق.