بيراميدز يهنئ الأهلي بتحقيق الثلاثية في بيان رسمي ويتمنى التوفيق للأندية المصرية

نشر نادي بيراميدز بيانا رسميا هنأ من خلاله النادي الأهلي بتحقيقه الثلاثية ومتمنيا التوفيق له في كأس العالم للأندية والسوبر الإفريقي، كما تمنى التوفيق للأندية المصرية في الموسم الجديد.

وجاء نص بيان بيراميدز على لسان ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي كالتالي:

"ساعات ويبدأ الموسم الجديد للكرة المصرية، نتشرف بأن نشارك في صناعته والمنافسة على ألقابه، مع إعلاء قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف والبعد عن التعصب".

"مع تلك المناسبة التي ينظرها عشاق كرة القدم في كافة ربوع المحروسة، والمتابعون من كافة أرجاء المنطقة العربية والعالم أجمع، فإننا وكافة منظومة العمل بالنادي نتقدم بخالص التهنئة لبطل الدوري المصري وكأس مصر بالموسم المنصرم، النادي الأهلي".

"ونبارك لأنفسنا وكافة صناع كرة القدم في مصر قبل أن نبارك لمجلس إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب، ولاعبيه وجماهيره العظيمة على الصعود للمنافسة في كأس العالم للأندية بعد النجاح في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد بطولة رائعة اختتمها بالفوز ضد الزمالك في مباراة تاريخية للقارة الإفريقي، كان عنوانها المجد والشرف للكرة المصرية".

"نتمنى التوفيق للأهلي في منافسات كأس العالم للأندية وتحقيق لقب السوبر الإفريقي، كما نتمنى التوفيق للأندية الأربعة التي تشارك راية جمهورية مصر العربية في بطولات إفريقيا هذا العام".

"نتمنى التوفيق لجميع الأندية المصرية في الموسم الجديد، لتقديم أفضل أداء يعبر عن قيمة وعظمة الرياضة وكرة القدم في مصرنا الحبيبة".

"ونحن في نادي بيراميدز نعدكم وكافة محبي الكرة الجميلة أن ننافس بكل قوة ونزاهة للحصول على كافة ألقاب الموسم الجديد في إطار الروح الرياضية والتنافس الشريف ونبذ التعصب".

ويواجه نادي بيراميدز ضيفه الاتحاد السكندري يوم السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2020-2021.