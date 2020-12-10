فليك: أردنا أن ننهي عام 2020 الرائع في دوري الأبطال بانتصار

الخميس، 10 ديسمبر 2020 - 16:23

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - أتليتكو مدريد

رغم عدم حاجة بايرن ميونيخ للفوز على لوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا غير أن هانز فليك المدير الفني للبافاري أصر على الفوز من أجل إنهاء عام 2020 بانتصار.

على ملعب أليانز أرينا واصل بايرن ميونيخ حامل اللقب سلسلة اللاهزيمة أوروبيا بإسقاط لوكوموتيف موسكو بثنائية نيكلاس سوله وإريك تشوبو موتينج، في مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لعب الخصم بشكل دفاعي للغاية، ولكن بعد التقدم 1-0 ، كان من الواضح لي أننا سنفوز لأننا كنا جيدين من الناحية الدفاعية".

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وأضاف المدرب المتأهل لدور الـ16 منذ الجولة الرابعة "لقد حققنا ما شرعنا في القيام به خلال هذه المباراة".

وأكمل "كان عام 2020 عاما رائعا في دوري أبطال أوروبا بالنسبة لنا بتحقيق اللقب في الصيف، أردنا أن ننهي العام بفوز، وهو ما فعلناه".

فوز رفع رصيد البافاري إلى 16 نقطة في الصدارة، بينما توقف رصيد الفريق الروسي عند 3 نقاط تذيل بها الترتيب، وتأهل سالزبورج للدوري الأوروبي.

بايرن فاز في 20 من آخر 21 مباراة لعبها في أليانتس أرينا في مرحلة المجموعات، ومنذ الخسارة أمام مانشستر سيتي في ديسمبر 2013، لم يتلق العملاق البافاري أي هزيمة في ميونيخ في دور المجموعات.

الفريق البافاري خرج منتصرا في جميع المباريات التي خاضها على أرضه في دور المجموعات للموسم الثاني على التوالي.

بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا
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