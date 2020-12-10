في الدرجة الثانية - بسبب سيارة الإسعاف.. إلغاء مباراة الجزيرة ضد مالية كفر الزيات

الخميس، 10 ديسمبر 2020 - 15:56

كتب : رضا السنباطي

الجزيرة ضد مالية كفر الزيات - الدرجة الثانية

ألغى محمد علاء هاشم حكم لقاء الجزيرة ضد مالية كفر الزيات المواجهة بسبب عدم تواجد سيارة إسعاف.

وكان من المقرر أن تقام المباراة عصر اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعة بحري.

وقال أيمن مجدي المدير الفني لمالية كفر الزيات لـ FilGoal.com: "حكم المباراة ألغى اللقاء نظرا لعدم تواجد سيارة إسعاف".

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وكشف "الحكم انتظر حتى الثالثة عصرا ولكن لم تحضر سيارة إسعاف لذلك ألغى المباراة".

وأوضح "سافرنا أمس من أجل المباراة ولم تكن هناك سيارة إسعاف".

وأتم تصريحاته "حقنا حاليا الحصول على الثلاث نقاط طبقا للائحة الاتحاد المصري لكرة القدم".

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