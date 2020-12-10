رومنيجيه يلمح لإمكانية بقاء ألابا في بايرن ميونيخ

الخميس، 10 ديسمبر 2020 - 15:30

كتب : FilGoal

دافيد ألابا - بايرن ميونيخ - ليفركوزن

ألمح كارل هاينز رومنيجيه رئيس بايرن ميونيخ إلى احتمالية بقاء ديفيد ألابا رغم الشائعات التي تربط رحيله.

ديفيد ألابا

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

المدافع النمساوي ارتبط مؤخرا بالانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس وإنتر الإيطاليان.

رومنيجيه قال لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "كل فريق يفكر بالطبع في تقوية صفوفه، الأمر طبيعي أن تفكر أكبر الأندية في ألابا".

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وأضاف "الآن حان الوقت لاتخاذ القرار وربما ينتقل لفريق آخر أو ربما يغير قراره ويبقى في بايرن ميونيخ، سنرى".

وينتهي تعاقد ألابا مع البافاري في الصيف المقبل ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل والرحيل دون مقابل بنهاية الموسم.

الموسم الجاري خاض النمساوي البالغ 28 عاما 15 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر.

إجمالا ارتدى قميص البافاري في 401 مباراة سجل 32 هدفا و49 مباراة.

بايرن ميونيخ ديفيد ألابا
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