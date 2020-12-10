صحيفة تركية: مصطفى محمد في دائرة اهتمام جالاتا سراي بعد رغبة فنرباهتشة

دخل مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر دائرة اهتمام جالاتا سراي التركي لتدعيم صفوف الفريق في سوق الانتقالات الشتوية بعد رغبة فنرباهتشة في ضمه.

وكان فنرباهتشة قد تقدم بعرض لنادي الزمالك من أجل ضم اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية.

وزعمت صحيفة hurriyet التركية أنه تم اقتراح اسم مصطفى محمد على نادي جالاتا سراي الذي أبدى اهتمامه باللاعب.

وأشار التقرير التركي إلى أن إدارة جالاتا سراي تعمل في سرية تامة بالنسبة لسوق الانتقالات لكن وفقا لمصادر الصحيفة فمصطفى محمد ضمن الاهتمامات.

وكشفت الصحيفة التركية أن إدارة جالاتا سراي ستجتمع مع فاتح تريم المدير الفني، ومن المتوقع إتمام الصفقة حال أعطى تريم موافقته.

وأشاد التقرير بأرقام مصطفى محمد مع الزمالك هذا الموسم وتسجيله 20 هدفا وصناعة 3 آخرين في 43 مباراة رسمية واعتباره من أهم نجوم الفريق الأبيض.

وأوضحت الصحيفة أن فنرباهتشة كان ضمن المهتمين بضم اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية وأبدى مصطفى محمد رغبته في الاحتراف.

ونقل التقرير تصريحات مصطفى محمد لصحيفة فرانس فوتبول عن رفض انتقاله بسبب مشاكل سياسية قائلا: "أنا لاعب كرة قدم محترف، ليس لدي أي علاقة بذلك، السياسة ليست وظيفتي وسبق لكل من محمود تريزيجيه ومحمد النني اللعب هناك، والدوري التركي أحد الدوريات المميزة".

ويتصدر جالاتا سراي الدوري التركي برصيد 24 نقطة عقب مرور 11 جولة وبفارق نقطة واحدة عن فنرباهتشة.