المقاصة: إيهاب جلال راض عن الصفقات.. طموحاتنا؟ المنافسة لدخول المربع الذهبي

قال بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة إن إيهاب جلال مدرب الفريق راض عن الصفقات التي عقدها الفريق خلال فترة القيد المنصرمة، مشيرا إلى أنه يمتلك الشفرة دائما لتحقيق النجاح مع الفريق.

وصرح بكري سليم عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "لا خشية على نادي مصر للمقاصة، هناك مستثمر جديد، شركة للاستثمار الرياضي برئاسة أحمد عبد الخالق، وهو من رجال الأعمال المصريين المحترمين، الذين لهم باع في التطوير العقاري والعلاقات مع مختلف القطاعات".

وواصل "أهم عنصر في المنظومة هو المدير الفني القدير، إيهاب جلال، حمدا لله أنه عاد لبيته مرة أخرى".

وأكمل "كان قد اتخذ قراره بالرحيل، وتحدثنا وعاتبناه، لكنه أخ وابن لنا، الأفضل في مسيرة النادي جاء على يد إيهاب جلال، وصل لمكانة بأن يصبح الثاني في الدوري بعد الأهلي، لعب في دوري الأبطال والكونفدرالية".

وتابع "الشفرة لديه دوما، المنظومة مع وجوده تجعلك تصل إلى المناخ الطيب المطلوب".

وأردف "الأمور المادية بدأت في الاعتدال، وإيهاب جلال راض عن الصفقات، استكفى بالقوام الموجود حاليا وضم إليهم اثنين من النجوم".

واستطرد "إيهاب جلال يفكر كذلك في القائمة الشتوية، وإن أراد أي صفقة لن توجد أي مشكلة".

وأضاف "شرف لمصر للمقاصة أن تخرج نجوما كبار مثل حسين الشحات وغيره".

وتابع "طموحاتنا؟ متفقون سويا في المنظومة على هدف أساسي وهو أن يتواجد الفريق بقوة في الدوري وينافس على الدخول إلى المربع الذهبي".

وأتم "نادي سيراميكا محترم للغاية، حينما علم أننا نفضل رغبة اللاعب على أي شيء، تحولت وجهة أحمد سامي إلى بيراميدز، وتفهموا هذا الأمر وحلت المشكلة سريعا".

ويستعد مصر للمقاصة لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري المصري الممتاز لموسم 2020-2021 يوم الأحد.