تصنيف فيفا - مصر تحافظ على المركز الـ 49.. وبلجيكا في صدارة العالم للعام الثالث تواليا

أنهى المنتخب المصري عام 2020 في المركز الـ 49 في تصنيف شهر ديسمبر لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وحافظ الفراعنة على المركز ذاته من التصنيف الماضي، وحل المنتخب المصري في المركز السادس بين منتخبات إفريقيا، بعد السنغال (20) وتونس (26) والجزائر (31) ونيجيريا (35) والمغرب (35).

وعربيا تواجد المنتخب المصري في المركز الرابع بعد تونس والجزائر والمغرب، ولا يسبقه أي منتخب من عرب آسيا.

ويعد المركز الحالي هو الأفضل للمنتخب الوطني في عام 2020 بعدما احتل سابقا المركزين الـ 51 و52 في التصنيفات السبعة الماضية.

وفاز منتخب مصر في التوقف الدولي الماضي على توجو ذهابا وإيابا بنتيجة 1-0 و3-1 ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

وعلى المستوى العالمي، أنهى المنتخب البلجيكي عام 2020 في صدارة تصنيف "فيفا" للعام الثالث على التوالي برصيد 1993 نقطة.

وجاء المنتخب الفرنسي بطل العالم وصيفا، ثم البرازيل في المركز الثالث ومن خلفها إنجلترا والبرتغال وإسبانيا والأرجنتين وأوروجواي والمكسيك وإيطاليا على الترتيب ضمن العشرة الأوائل.

فيما حصد منتخب المجر أكثر عددا من النقاط في عام 2020، برصيد 44 نقطة ارتقى بها للمركز الـ 40 في التصنيف العالمي.