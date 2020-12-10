جوارديولا: أجويرو لن يشارك كأساسي في دربي مانشستر

الخميس، 10 ديسمبر 2020 - 14:28

كتب : FilGoal

سيرخيو أجويرو - مانشستر سيتي - مرسيليا

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه لن يشرك مهاجمه العائد من الإصابة سيرجيو أجويرو كأساسي في المباراة المقبلة للفريق ضد جاره مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم السبت.

وسجل النجم الأرجنتيني هدفا بعد 10 دقائق فقط من دخوله كبديل في الفوز 3-0 على مارسيليا بالجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وردا على سؤاله عما إذا كان أجويرو سيبدأ كأساسي ضد يونايتد، قال جوارديولا: "لا، أمام مارسيليا لعب 25 دقيقة وسجل هدفا، لذا فالأمر خطوة بخطوة".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "ستظل غريزته للتسجيل موجودة دائما، لقد تدرب 3 أو 4 مرات معنا قبل المباراة، وكانت ردة فعله بعد العودة من الإصابة جيدة".

وتابع "أنا سعيد حقا بالطريقة التي لعب بها الفريق خلال مرحلة المجموعات من دوري الأبطال، خاصة بالطريقة التي لعبنا بها في كل المباريات بلا استثناء".

وشهدت مرحلة المجموعات فوز سيتي بـ16 نقطة من أصل 18 نقطة محتملة، وتسجيله 13 هدفا، واستقباله هدف وحيد.

وأكمل المدرب الإسباني "سجلنا أهدافا، واستقبلنا هدفا واحدا فقط، وبشكل عام كان الأداء جيدا".

وأتم "نحن الآن في الدور التالي، كل الفرق التي تأهلت رائعة، ستكون القرعة مثيرة للاهتمام".

مانشستر سيتي الذي حسم بطاقة التأهل مبكرا تعرض لضربة بإصابة إريك جارسيا في الشوط الأول وعوضه جون ستونز في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني تقدم عن طريق الإسباني فيران توريس من صناعة رياض محرز في الدقيقة 48.

وسجل البديل سيرخيو أجويرو العائد من الإصابة هدفا في الدقيقة 77 بعد 10 دقائق من دخوله.

هدف يحمل الرقم 35 للأرجنتيني، ليصبح خلف ديديه دروجبا صاحب الـ 36 هدفا كثاني أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في دوري الأبطال من الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 90 اختتم البديل الآخر رحيم ستيرلينج النتيجة بهدف ثالث.

فوز رفع رصيد السيتيزينز إلى 16 نقطة في الصدارة، وخلفه بورتو الذي تفوق 2-0 على أولمبياكوس اليوناني.

في اليونان خسر الأحمر والأبيض في ظل غياب أحمد حسن "كوكا" بسبب إصابته بفيروس كورونا.

لكن الفريق حجز مقعدا في الدوري الأوروبي برصيد 3 نقاط بفارق المواجهات المباشرة ضد مرسيليا.

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