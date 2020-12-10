طبيب الأهلي يتحدث عن: الجدول الزمني لعودة نيدفيد ومحمد محمود.. وإصابة مروان محسن

قال محمد وفائي استشاري العلاج الطبيعي في النادي الأهلي إن المودة المتوقعة لعودة كريم نيدفيد قد تكون أقل من شهرين، فيما أوضح أن محمد محمود قد يعود خلال 3 أشهر، وأشار إلى أن مروان محسن مهاجم الفريق يلعب وهو مصاب بالخشونة.

وصرح وفائي عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "يقضي بدوي فايز من الجهاز الطبي 6 ساعات يوميا مع كريم نيدفيد، من العاشرة صباحا، ويسير بخطى ثابتة على الطريق الصحيح".

وواصل "كان سيء الحظ، التأهيل في ألمانيا تم بشكل خاطئ، كريم نيدفيد بطل وتحمل كل شيء وينفذ كافة التعليمات".

وأكمل "سمعنا الكثير من الكلمات حول عدم عودة نيدفيد، لا توجد إصابة ليس لها علاج، الإدارة تعاملت بكل احترافية في إصابة نيدفيد".

وتابع "نيدفيد حاليا يسير على خطى سليمة للعودة، حاليا يركض بتقسيم الوقت، لزيادة الحمل البدني مع الوقت".

وأردف "لا يوجد إطار زمني لعودته لكن يمكنني القول إن ذلك سيتم قريبا، شهران؟ ربما أقل".

واستطرد "لا يوجد سبب محدد لإصابات محمد محمود، كلما زاد الحمل التدريبي يشعر بآلام، حتى عاينه أحمد عبد العزيز الطبيب الذي أدرك مشكلة في الغضروف".

وأكمل "خطة تجهيز محمد محمود وضعها أحمد عبد العزيز، وأمامه ما يقرب من 3 أشهر، لأنه قام بعملية خياطة لغضروف الركبة".

وتعرض نيدفيد لإصابة في غضروف الركبة ضد مصر للمقاصة، في أبريل من العام الماضي ويغيب منذ ذلك الحين عن الأحمر، وسافر 3 مرات إلى ألمانيا للخضوع لجراحتين وإجراء فحوصات طبية.

وعانى محمد محمود القادم من وادي دجلة من إصابتين متتاليتين بقطع في الرباط الصليبي.

وتابع وفائي حديثه عن مروان محسن مهاجم الفريق: "مروان لديه فترة طويلة يعاني من الخشونة، ويلعب بتلك الإصابة، لو قام بالحقن سيظل 3 أيام في راحة سلبية، بعد البطولات قررنا علاجه".

وواصل "مروان أحد العناصر الأساسية التي تتواجد في العيادة لدينا، بسبب الإصابة التي يعاني منها لكنه تحامل ولعب".

مروان صاحب الـ31 عاما شارك خلال الموسم المنصرم في 38 مباراة مع الأهلي سجل خلالها 9 أهداف وصنع 3 آخرين.

وتحدث عبد الرحمن سعيد استشاري التغذية في الجهاز الفني للأهلي عبر قناة "أون تايم سبورتس" حول الاستعدادات البدنية لحمدي فتحي لاعب الفريق عقب عودته من الإصابة وكذلك أفضل لاعبي الأهلي من الناحية العضلية وهو محمد الشناوي حسب وصفه.

وقال سعيد: "حمدي فتحي عاد لائقا أفضل من قبل الإصابة حتى، عاد وهو جاهز فقط للمشاركة بدنيا".

وواصل "حمدي فتحي كان يأتي إلى عيادتي في فترة توقف النشاط بسبب كورونا أسبوعيا، من أجل القياسات البدنية وغيرها".

وتابع "حينما حصل على الإذن الطبي للمشاركة، كان جاهزا بدنيا بشكل ممتاز".

وأردف "الشناوي لديه 8% دهون، وهو من أكثر اللاعبين الذين يمتلكون حجما عضليا في الأهلي، محترف في صالة الجيم، ويعرف جيدا ما يعرفه".

وأتم "لم يشتك الشناوي قط من وجبة أحددها له، في سنة كاملة وجبته لم تتغير ولم يمل قط، كقائد فهو نموذج لأي لاعب ناشئ".