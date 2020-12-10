رئيس الإسماعيلي يجتمع باللاعبين للتحفيز قبل انطلاق الدوري

اجتمع إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي مع لاعبي الفريق لتحفيزهم قبل انطلاق مسابقة الدوري.

ويفتتح الإسماعيلي مشواره في مسابقة الدوري بمواجهة المصري مساء الأحد المقبل.

وأعلن رئيس الإسماعيلي عبر موقع النادي أنه وجد عند اللاعبين روحا معنوية عالية وتصميم على رفع اسم النادي وإعادته مرة أخرى.

وقال عثمان: "الفترة الماضية أخذت من الجميع بالنادي جهدا كبيرا وذلك من أجل توفير التدعيمات التي تعود على الفريق بالفائدة".

وشدد "الهدف أن نعيد الفريق مرة أخرى إلى المنافسة".

وكشف عثمان "النادي لن يبخل على اللاعبين بأية إمكانيات وبذلهم الجهد سيلقى تقديرا كبيرا من النادي".

وأتم تصريحاته "أناشد جماهير الفريق بالمساعدة والتدعيم وعدم الالتفات للشائعات التي تحاول إحباط اللاعبين وزرع فتنة بينهم وبين الجماهير".