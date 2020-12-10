كلوب: لا أحد يشك في قيمة صلاح كلاعب استثنائي

الخميس، 10 ديسمبر 2020 - 13:41

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ليدز - كلوب

يعتقد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن مهاجمه محمد صلاح يثبت باستمرار أنه لاعب استثنائي، ويجد أكثر من طريقة لإثبات ذلك.

صلاح سجل في شباك ميتلاند هدفه رقم 22 في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول ليصبح الهداف التاريخي للنادي، لينفرد بالرقم القياسي بعد مشاركته مع ستيفن جيرارد، كما أنه أسرع هدف للحمر في تاريخ البطولة.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "صلاح يحطم الأرقام القياسية واحدا تلو الآخر، لم أكن أعرف أنه يمكن أن يكسر هذا الرقم القياسي أمام ميتلاند ولكني متأكد من أنه فخور بذلك".

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وأضاف "صلاح لاعب استثنائي للغاية، منذ أن عملنا معًا، حققنا الكثير من الأشياء. إنه يساعد الفريق بشكل كبير وهو يعلم ويقدر مساعدة الفريق له أيضًا".

وواصل "أعتقد أنه لا أحد يشك في قيمته كلاعب استثنائي، ولكن إذا كنت بحاجة إلى أرقام لتثبت ذلك، فهو يقدم ذلك أيضًا".

وأكمل "لو كان صلاح يسجل الأهداف بمفرده، رغم العدد المذهل من الأهداف التي سجلها، لن يكون هذا كافياً لتحقيق النجاح الذي حققناه، لذلك نشكر الله أن اللاعبين الآخرين سجلوا الكثير من الأهداف أيضًا".

وأتم المدرب الألماني "هذا ما جعل ليفربول أكثر نجاحا".

ورفع صلاح رصيده التهديفي للموسم الحالي في دوري الأبطال إلى 3 أهداف.

وكان موسم 2017-2018 شهد تسجيل صلاح لـ10 أهداف، ثم خمسة أهداف في الموسم الذي تلاه والذي حصد فيه الحُمر اللقب في النهاية، و4 أهداف في النسخة الماضية.

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