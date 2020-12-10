اسكواش - ثلاثي مصري في ربع نهائي بلاك بول للسيدات.. تأهل نوران وهانيا بصعوبة

تأهل الثلاثي المصري نور الشربيني ونوران جوهر وهانيا الحمامي إلى ربع نهائي بطولة بلاك بول لسيدات الاسكواش والمقامة في مصر.

وتخطت نوران جوهر، الإنجليزية أليسون واترز بصعوبة بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 67 دقيقة وحسمت نوران الشوط الفاصل بنتيجة 14-12.

أما هانيا الحمامي فتغلبت على البلجيكية نيلي جيليس بصعوبة 3-2 في مباراة استغرقت 89 دقيقة.

بينما نجحت نور الشربيني في التأهل بسهولة إلى ربع النهائي بالفوز على الأمريكية صابرينا صبحي بثلاثة أشواط دون رد في نصف ساعة.

وتقام مساء اليوم الخميس مباريات ربع النهائي:

تواجه نوران جوهر النيوزلاندية جويل كينج في الخامسة والنصف مساء.

بينما تواجه هانيا الحمامي حاملة لقب البطولة، اللاعبة الويلزية تيسني إيفانز في السابعة والربع.

وتختتم نور الشربيني مباريات اليوم بمواجهة الأمريكية أماندا صبحي في الثامنة مساء.

بينما المباراة الرابعة فبين الفرنسية كاميل سيرم والإنجليزية سارة جان بيري.