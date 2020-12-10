زوف: رحيل باولو روسي لم يكن متوقعا

قال دينو زوف أسطورة حراسة المرمى الإيطالية إنه رحيل باولو روسي زميله في منتخب إيطاليا وبطل كأس العالم 1980 معه، لم يكن متوقعا قط.

وصرح زوف عبر وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" قائلا: "لا أعلم ما الذي يمكنني قوله، لم يكن ذلك متوقعا قط".

وواصل "لطالما كانت علاقتنا رائعة، كان ذكيا ولطيفا للغاية".

وأكمل "لم نتحدث مع بعضنا البعض منذ فترة، أخبرونا عن شيء يحدث له، لكنني لم أفكر أنه شيء خطير".

وأتم "علاقتي معه كانت رائعة، كان لطيفا وذكيا، وكل شيء حوله ليكون مرتاحا، رحيله شيء يصعب فهمه".

وأعلنت قناة "راي" الإيطالية والتي كان يحلل روسي من خلالها مباريات الدوري الإيطالي ودوري الأبطال، وفاته عن عمر يناهز 64 عاما فجر الخميس. (طالع التفاصيل)