انتقالات الدوري - تامر عبد الحميد: رمضان أفضل لاعب في الدوري.. وانتقال محمد إبراهيم لـ سيراميكا غير متوقع

انتهى سوق الانتقالات في مصر رسميا في السادس من شهر ديسمبر الجاري فكيف يرى نجوم الكرة المصرية ما حدث؟

تامر عبد الحميد "دونجا" لاعب الزمالك السابق يجيب لـFilGoal.com.

** أفضل ناد في الانتقالات؟

بيراميدز أفضل ناد أبرم صفقات هذا الموسم.

أحمد فتحي ورمضان صبحي وشريف إكرامي وغيرهم سيصبحوا إضافة قوية للفريق.

** أفضل صفقة؟

انضمام رمضان صبحي إلى بيراميدز، إضافة قوية واعتقد أنه سيساعد بيراميدز على منافسة بشكل أقوى، فهو أفضل لاعب في الدوري.

** صفقة لم تكن متوقعة؟

انتقال محمد إبراهيم لـ سيراميكا كليوباترا، كنت أتوقع أن ينتقل لناد في القمة، كان الممكن أن يلعب للأهلي أو بيراميدز أو حتى يعود للزمالك.

** الموسم الماضي هوية الهابطين كانت معروفة مبكرا هل نرى ذلك في الموسم المقبل؟

سيراميكا والبنك الأهلي دعما صفوفهما بشكل جيد، واعتقادي أن لم يظهر غزل المحلة بشكل قوي سيهبط وكذلك أسوان والجونة، بقائهم في الدوري محل شك.

التعاقدات التي أبرمها سيراميكا والبنك الأهلي أرى أنها تجعلهم قادرين على الظهور بشكل جيد والبقاء في الأضواء.