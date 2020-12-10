انتقالات الدوري - نادر السيد: الأندية تتنافس على الصفقات وليس البطولات.. أمير عادل الأغرب

الخميس، 10 ديسمبر 2020 - 12:15

كتب : أحمد شاكر

أمير عادل

انتهى سوق الانتقالات في مصر رسميا في السادس من شهر ديسمبر الجاري فكيف يرى نجوم الكرة المصرية ما حدث؟

أمير عادل

النادي : وادي دجلة

نادر السيد نجم الزمالك والأهلي الأسبق يجيب لـ FilGoal.com.

** أفضل ناد في الانتقالات؟

أخبار متعلقة
انتقالات الدوري - طارق يحيى: استمرار ساسي وبنشرقي أفضل صفقة.. لم أتوقع رحيل رمضان عن الأهلي انتقالات الدوري - شريف عبد الفضيل: تأثير صفقة رمضان السلبي سيظهر مستقبلا.. وهذه متعة الموسم الحالي انتقالات الدوري - طارق مصطفى يختار لـ في الجول أفضل صفقتين.. وتوقع معاناة فريقين

الاتحاد السكندري أبرم صفقات قوية ومميزة هذا الموسم.

** أفضل صفقة؟

بدر بانون من أفضل الصفقات التي أجريت، الأهلي كان يحتاج لاعب مثله على مستوى دولي ويبدأ الهجمة من الدفاع.

** صفقة لم تكن متوقعة؟

بالنسبة لي أمير عادل، كانت هناك الكثير من الأنباء عنه قبل ذهابه إلى وادي دجلة، هو لاعب جيد ولكن الأحداث حوله جعلت الصفقة غريبة بعد ارتباط اسمه بأندية كبرى.

** هل الأندية التي تُبرم الكثير من الصفقات في الانتقالات تكون جيدة أم لا؟

الصفقات الكثيرة أمر سلبي، الأندية أصبحت تتنافس على الصفقات وليس البطولات، لو لدى النادي لاعبين جيدين فمن الممكن التدعيم فقط بما يحتاجه ليس من الضروري رحيل البعض وضم آخرين.

** الموسم الماضي هوية الهابطين كانت معروفة مبكرا هل نرى ذلك في الموسم المقبل؟

لن يمكن الحكم قبل مرور الدور الأول، أرى أن الأندية التي لن تستطيع جعل انسجام بين المدرب واللاعبين ستكون الأقرب للإقصاء.

انتقالات الدوري أمير عادل نادر السيد
نرشح لكم
أخر الأخبار
زوف: رحيل باولو روسي لم يكن متوقعا قط 15 دقيقة | الدوري الإيطالي
انتقالات الدوري - تامر عبد الحميد: رمضان أفضل لاعب في الدوري.. وانتقال محمد إبراهيم لـ سيراميكا غير متوقع 19 دقيقة | الدوري المصري
انتقالات الدوري - نادر السيد: الأندية تتنافس على الصفقات وليس البطولات.. أمير عادل الأغرب 21 دقيقة | الدوري المصري
تعرف على تقييم صلاح أمام ميتلاند من الصحف الإنجليزية 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
انتقالات الدوري - طارق يحيى: استمرار ساسي وبنشرقي أفضل صفقة.. لم أتوقع رحيل رمضان عن الأهلي 56 دقيقة | الدوري المصري
كوبا ليبرتادوريس - ركلات الترجيح تقود بوكا جونيورز لربع النهائي.. وجريميو يتعادل في إثارة الـ 102 دقيقة ساعة | أمريكا
وفاة باولو روسي أسطورة الكرة الإيطالية ساعة | الدوري الإيطالي
انتقالات الدوري - شريف عبد الفضيل: تأثير صفقة رمضان السلبي سيظهر مستقبلا.. وهذه متعة الموسم الحالي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حوار – زيزو.. عن يقين الفوز ضد الأهلي ولاعب يريده لـ الزمالك منه.. وكاميرا كارتيرون الخفية 2 نهائي الكأس - شريف ضمن 22 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش 3 2×1.. صلاح هداف ليفربول في دوري الأبطال بالهدف الأسرع في تاريخ الريدز أوروبيا 4 خبر في الجول - الشيخ يوقع على عقود انضمامه لـ الزمالك
قد ينال إعجابك