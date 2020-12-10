انتقالات الدوري - نادر السيد: الأندية تتنافس على الصفقات وليس البطولات.. أمير عادل الأغرب

انتهى سوق الانتقالات في مصر رسميا في السادس من شهر ديسمبر الجاري فكيف يرى نجوم الكرة المصرية ما حدث؟

أمير عادل النادي : وادي دجلة

نادر السيد نجم الزمالك والأهلي الأسبق يجيب لـ FilGoal.com.

** أفضل ناد في الانتقالات؟

الاتحاد السكندري أبرم صفقات قوية ومميزة هذا الموسم.

** أفضل صفقة؟

بدر بانون من أفضل الصفقات التي أجريت، الأهلي كان يحتاج لاعب مثله على مستوى دولي ويبدأ الهجمة من الدفاع.

** صفقة لم تكن متوقعة؟

بالنسبة لي أمير عادل، كانت هناك الكثير من الأنباء عنه قبل ذهابه إلى وادي دجلة، هو لاعب جيد ولكن الأحداث حوله جعلت الصفقة غريبة بعد ارتباط اسمه بأندية كبرى.

** هل الأندية التي تُبرم الكثير من الصفقات في الانتقالات تكون جيدة أم لا؟

الصفقات الكثيرة أمر سلبي، الأندية أصبحت تتنافس على الصفقات وليس البطولات، لو لدى النادي لاعبين جيدين فمن الممكن التدعيم فقط بما يحتاجه ليس من الضروري رحيل البعض وضم آخرين.

** الموسم الماضي هوية الهابطين كانت معروفة مبكرا هل نرى ذلك في الموسم المقبل؟

لن يمكن الحكم قبل مرور الدور الأول، أرى أن الأندية التي لن تستطيع جعل انسجام بين المدرب واللاعبين ستكون الأقرب للإقصاء.