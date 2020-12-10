أندية الدوري - الأهلي.. بطل الثلاثية يبحث عن اللقب الـ43

بطل الدوري وحامل اللقب في آخر 5 مواسم والذي رفع الدرع 42 مرة. الأهلي يستعد لبداية رحلة تحقيق اللقب رقم 43.

بمعنويات في السماء يبدأ المارد الأحمر رحلته نحو البحث عن الفوز بالدوري المصري للمرة السادسة على التوالي والـ43 في التاريخ، وذلك بعد تتويج الفريق الأحمر بالثلاثية في الموسم المنصرم 2019/2020.

الأهلي مع مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يبحثان عن إنجاز جديد وهذه المرة في الدوري المصري. البطولة المحببة للقلعة الحمراء.

FilGoal.com يقدم لكم سلسلة أندية الدوري المصري لاستعراض كل فرق الدوري للموسم الجديد.

وهذه المرة الدور على بطل المسابقة وصاحب ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا الأهلي.

ونستعرض معكم خلال هذا التقرير كل ما يخص فريق الأهلي قبل انطلاق الدوري، من صفقات جديدة وراحلين عن الفريق والهدف الذي يسعى لتحقيقه رفقة مدربه موسيماني.

صفقات الأهلي

أبرم الأهلي 3 صفقات قبل انطلاق الموسم الجديد وقد يرتفع العدد إلى أكثر من ذلك ولكن في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتعاقد الأهلي مع كل من:

بدر بانون من الرجاء المغربي

طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب

أحمد رمضان "بيكهام" من وادي دجلة

كما استعاد الأهلي 5 لاعبين معارين بعد ظهورهم بمستوى جيد في الدوري الموسم الماضي وهم:

محمد شريف من إنبي

أحمد ياسر ريان من الجونة

أكرم توفيق من الجونة

صلاح محسن وناصر ماهر من سموحة

بجانب قيد الثنائي العائد من الإصابة سعد سمير وكريم وليد "نيدفيد".

بينما رحل عن الأهلي الثلاثي أحمد الشيخ وصالح جمعة وأليو بادجي، ولم يتم قيد باسم علي بعد نهاية إعارته مع الجونة لينتقل إلى المقاولون.

هدف الفريق

يدخل الأهلي أي بطولة بهدف واحد وهو الفوز بها وسيسعى الفريق الأحمر بالتأكيد للتتويج بلقب الدوري المصري في الموسم الجديد وللمرة السادسة على التوالي.

ومن المتوقع أن يجد الأهلي منافسة قوية على لقب الدوري هذا الموسم في ظل قوة العديد من الفرق مثل الزمالك وبيراميدز وغيرهم.

وبخلاف اللعب من أجل الفوز بلقب الدوري، سيكون لفريق الأهلي عدة أهداف أخرى خلال المسابقة الطويلة ومن أهمها تجهيز العديد من اللاعبين لإراحة الأساسيين وكذلك إدخال الصفقات الجديدة في الأجواء.

المدرب - بيتسو موسيماني

ورغم أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قاد الأهلي في الجولات الأخيرة من الدوري الموسم الماضي بعد تتويج الفريق باللقب، إلا أنه سيحاول الفوز بهذه البطولة منذ بدايتها لتحسب له.

وبعد أن قاد الأهلي للتتويج ببطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر، سيضع موسيماني عينه على الفوز بالدوري المصري بعدما قاد السويسري ريني فايلر فريق الأهلي للفوز بهذه البطولة في الموسم الماضي قبل قدوم بيتسو.

وسيحاول موسيماني منح العديد من اللاعبين فرصة للمشاركة في مباريات الدوري الكثيرة لتجيهزهم مثل الصفقات الجديدة والعائدين من الإعارة لمنح الأساسيين فرصة للراحة قبل مباريات السوبر الإفريقي والمصري وكأس العالم للأندية.

تحت الأنظار

وفي الموسم الجديد سيكون على جماهير الأهلي متابعة عددا من اللاعبين المنتظر ظهورهم مع الفريق الأحمر وعلى رأسهم المدافع المغربي بدر بانون الذي قدم مستوى طيب في نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش.

وكذلك طاهر محمد طاهر جناح الفريق القادم من المقاولون، ومحمد شريف العائد من الإعارة مع إنبي وثاني هدافي الدوري الموسم الماضي.

الاستعداد للدوري

بسبب ضغط المباريات والوصول لنهائي إفريقيا وكأس مصر لم يلعب الأهلي أي مباريات ودية استعدادا للدوري.

واكتفى الفريق فقط بخوض 3 مباريات في 8 أيام وهي نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك ونصف نهائي الكأس مع الاتحاد السكندري والنهائي أمام طلائع الجيش.

وفاز الفريق الأحمر بالمباريات الثلاثة.

طريقة اللعب

كما ظهر الأهلي في جميع مبارياته الأخيرة مع موسيماني يلعب الفريق بطريقة 4-2-3-1 بوجود محمد مجدي "أفشة" في مركز صانع الألعاب.

ومع الإضافات الجديدة في الأهلي سيحاول موسيماني تطبيق خططه في بناء اللعب من الدفاع حتى تصل الكرة إلى الهجوم، باستخدام الثنائي بدر بانون وأيمن أشرف، الذي يجيد بناء اللعب والتحكم في الكرة وإرسال التمريرات الطولية المتقنة.

جدول المباريات

ويلعب الأهلي في افتتاح الدوري مع مصر للمقاصة، ثم يواجه غزل المحلة.

قبل أن يلعب الأهلي قمة الدوري في الجولة الثالثة أمام الزمالك يوم 28 ديسمبر الجاري، وبعدها يواجه وادي دجلة ثم سيراميكا كليوباترا في الجولة الخامسة.

وبعدها يلعب الأهلي مع كل من الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي وطلائع الجيش على الترتيب.

توقع FilGoal.com

من المعطيات السابقة نجد أن الأهلي يدخل الدوري بهدف واحد ولا غيره وهو الفوز باللقب مثل كل موسم، ولكنه سيجد منافسة قوية من باقي فرق المسابقة على عكس الموسم الماضي الذي حسم فيه اللقب مبكرا.

شاركنا برأيك في التعليقات ماذا تتوقع للأهلي في الموسم الجديد من الدوري المصري؟