تعرف على تقييم صلاح أمام ميتلاند من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في تسجيل هدف تاريخي أمام ميتلاند في دوري أبطال أوروبا، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال والتي انتهت بالتعادل 1-1.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ميتلاند حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.2 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي الريدز كان فابينيو بفارق ضئيل عن صلاح، إذ حصل على 7.3 درجة كمتوسط تقييم.

صلاح سجل هدفه رقم 22 في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول ليصبح الهداف التاريخي للنادي.

22 هدفا سجلها صلاح خلال 39 مباراة جعلته أفضل هداف في تاريخ ليفربول في البطولة الأوروبية؛ ليكسر رقم ستيفن جيرارد القائد التاريخي للفريق والذي سجل 21 هدفا في دوري أبطال أوروبا.

وللتوضيح، فإن صلاح قد سجل 23 هدفا مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا باحتساب هدفه في مرمى هوفينهايم في الأدوار التمهيدية المؤهلة للبطولة، وهي الأدوار التي سجل بها جيرارد 9 أهداف ليكون إجمالي أهدافه الخاصة بدوري أبطال أوروبا وأدوارها التمهيدية 30 هدفا.

FilGoal.com يقدم الدليل الشامل لأهداف محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

كيف سُجلت هذه الأهداف؟

أول هدف لصلاح كان ضد إشبيلية على ملعب أنفيلد، وفي الجولة الأولى لدور المجموعات لموسم 2017-2018، وهو هدف سُجل في أول مباراة لنجمنا المصري مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

موسم 2017-2018 كان أفضل موسم تهديفي لصلاح في أوروبا، حيث سجل 10 أهداف خلال 13 مباراة، هذا بالإضافة لصناعة 5 أهداف.

وهذا الموسم شهد صلاح تسجيل ثنائية خلال مباراتين. الأولى ضد ماريبور السلوفيني في دور المجموعات والثانية ضد روما في ذهاب نصف النهائي، وهو شيء لم يفعله صلاح مرة أخرى.

في موسم 2018-2019 سجل صلاح 5 أهداف فقط خلال 12 مباراة مع صناعة هدفين، منهم هدف ليفربول الأول ضد توتنام في نهائي البطولة والذي انتهى بهدفين دون رد.

وسجل صلاح ثنائية بمرمى ريد ستار الصربي في دور المجموعات لهذا الموسم.

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أما موسم 2019-2020 فكان أقل موسم تهديفي لصلاح.

4 أهداف خلال 8 مباريات، مع صناعة هدفين فقط قبل الخروج من دور الـ16 ضد أتلتيكو مدريد، وهو الموسم الوحيد الذي لم يلعب فيه صلاح نهائي البطولة مع ليفربول.

واكتفى صلاح بثنائية ضد ريد بل سالزبورج النمساوي خلال دور المجموعات لهذا الموسم.

وفي الموسم الحالي 2020-2021، سجل صلاح 3 أهداف خلال 6 مباريات مع صناعة هدف، حتى الآن.

ماذا تقول الأرقام؟

سجل صلاح 3 أهداف فقط من ضربات جزاء من إجمالي أهدافه الـ22.

ماريبور السلوفيني وسالزبورج النمساوي هما أكثر من سجل صلاح بمرماهم، برصيد 3 أهداف خلال مباراتين ضد كل فريق.

يليهم مانشستر سيتي الإنجليزي، روما الإيطالي، بورتو البرتغالي، ميتلاند النماركي وريد ستار الصربي، في ترتيب أكثر من سجل صلاح بمرماهم برصيد هدفين.

فيما سجل هدفا واحدا في الفرق التالية:

إشبيلية الإسباني، سبارتاك موسكو الروسي، نابولي الإيطالي، توتنام الإنجليزي، جينك البلجيكي وأتالانتا الإيطالي.

أين سجل هذه الأهداف؟

11 هدفا من أهداف صلاح الـ22 سُجلت على ملعب أنفيلد معقل ليفربول وخلال 9 مباريات.

ملعب دراجاو الخاص ببورتو البرتغالي، كان الثاني خلف أنفيلد في قائمة أكثر الملاعب التي سجل بها صلاح في دوري أبطال أوروبا.

حيث سجل صلاح هدفين على هذا الملعب خلال مباراتين.

واكتفى صلاح بهدف واحد على كل من الملاعب التالية:

-ليودسكي فرت، الخاص بـ ماريبور السلوفيني

-الاتحاد، الخاص بـ مانشستر سيتي

-واندا ميتروبوليتانو، الخاص بـ أتليتكو مدريد لكن الهدف كان ضد توتنام في نهائي دوري أبطال أوروبا

-كريستال أرينا، الخاص بـ جينك البلجيكي

-ريد بُل أرينا، الخاص بـ ريد بل سالزبورج النمساوي

-أتليتي أزوري، الخاص بـ أتالانتا الإيطالي

-إم سي إتش، الخاص بـ ميتلاند الدنماركي

متى وكيف سجل هذه الأهداف؟

12 هدفا سجلها صلاح في الشوط الأول و10 سجلها في الشوط الثاني.

وضد ميتلاند في الجولة السادسة لمباريات المجموعة الرابعة لموسم 2020-2021 سجل صلاح أسرع أهداف ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

55 ثانية فقط كانت كل ما احتاجه صلاح للتسجيل على ملعب إم سي إتش.

وسجل صلاح 16 هدفا بقدمه اليسرى و6 أهداف بقدمه اليمنى ولم يسجل أي هدف بالرأس في دوري أبطال أوروبا.