أندية الدوري - أسوان.. لتكرار إنجاز التسعينيات

تاريخ أسوان يمتد في الدوري المصري لـ 10 مواسم فقط، في آخر مشاركتين له كان الهبوط حليف زهرة الجنوب في الموسم الثاني، والآن يسعى الفريق لتفادي حدوث ذلك للمرة الثالثة على التوالي.

ومن أجل عدم تكرار ذلك سيكون على زهرة الجنوب محاولة تكرار "إنجاز التسعينيات"، هو ليس بإنجازا بكل تأكيد بل البقاء لموسم ثالث على التوالي سيكون إنجازا يتحقق للمرة الثانية فقط.

أسوان الذي عرف طريق المشاركة وسط الكبار موسم 1990-91 هبط مباشرة ثم عاد وهبط في نفس الموسم 1994-95.

الفريق عاد سريعا، حصد في موسم 1996-97، 38 نقطة كأكثر عدد من النقاط يحققها الفريق في موسم واحد واحتل المركز التاسع كأفضل مركز له وسط الكبار، في الموسم التالي أنهى عاشرا وفيما يليه هبط باحتلال المركز الـ 13، كأطول مشاركة متتالية له في الدوري.

"إنجاز التسعينيات" بالبقاء لـ 3 مواسم متتالية لم يتحقق بعد ذلك الفريق، يصعد الفريق ثم يتمكن من البقاء للموسم التالي ويهبط، حدث ذلك موسمي 2002-03 و2003-04، ثم 2015-16 و2016-17.

الآن أسوان لديه الفرصة للبقاء لموسم ثالث، أو لتكرار ما حدث في التجربتين الأخيرتين بالعودة للقسم الثاني مرة أخرى.

الموسم الماضي

أسوان في الموسم الماضي بدأ مع مجدي عبد العاطي الذي خاض موسمه الأول تدريبيا في الدوري المصري ورحل بعد نهاية الدور الأول بسبب أزمة المستحقات.

حل أحمد عبد المنعم "كشري" بدلا منه وقاد الفريق لتقديم نتائج مميزة للغاية والتواجد في النصف الأول من الترتيب بفضل سلسلة من النتائج الجيدة أهمها الفوز التاريخي على الزمالك والذي أعلن الأهلي بطلا للمسابقة.

رحل "كشري" قبل الجولة الأخيرة بشكل مفاجئ وتولى سامي الشيشيني المهمة استعدادا للموسم الجديد.

إجمالا حصل الفريق على 37 نقطة فقط بفارق نقطة عن أعلى عددا من النقاط حققها الفريق في موسم واحد بالدوري، وحقق أعلى عددا من الانتصارات في موسم واحد برصيد 9 متساويا مع موسم 1996-97 الأفضل في تاريخ النادي.

والأهم ضمان البقاء وسط الكبار قبل 5 جولات على النهاية.

الهدف

مصطفي أمين المشرف العام على الكرة بنادي أسوان أوضح لـ FilGoal.com هدف الموسم الحالي: "هدف النادي هو ضمان البقاء بالدوري مع تقديم أداء جيد".

هدف لن يتحقق سوى رفقة المدير الفني سامي الشيشيني و24 لاعبا ضمهم الفريق في سوق الانتقالات قبل انطلاق الموسم.

أمين أعاد سبب التعاقد مع الشيشيني للطموح: "سبب التعاقد مع المدير الفني كان الطموح والتوافق مع نادي أسوان، وسعي النادي لتكرار تجربة نجاح عماد النحاس وبعد الاجتماع معه شاهدنا متابعته المميزة لمباريات الدوري من خلال تحليل المباريات ومعرفته بكل العناصر ورؤيته في التدعيم بعناصر جيدة".

الشيشيني

وصل المدرب البالغ 48 عاما وأحد نجوم الزمالك السابقين لتجربته الأولى وسط الكبار بعدما كاد أن يبدأ مسيرته التدريبية في الدوري المصري منذ عامين لكنها خطوة تأخرت وتحقق الآن.

بدأ سامي الشيشيني التدريب في قطاع الناشئين بالزمالك ومدرب مع الفريق الأول بقيادة دو كاستال.

ثم مدرب عام في الجونة مع إسماعيل يوسف وتحقيق الصعود للدوري الممتاز وأيضا في نادي المصرية للاتصالات.

وتولى رئاسة قطاع للناشئين في نادي الزمالك ورئيس قطاع الكرة أيضا ومدرب الفريق الأول بعد رحيل جوسفالدو فيريرا بشكل مؤقت.

الشيشيني تولى تدريب الأسيوطي عقب نهاية موسم 2017-18 لكن بيع النادي وتحول اسمه لبيراميدز أنهى التجربة في مهدها بعد أيام فقط من توليه المسؤولية.

عاد مرة أخرى للزمالك كمدرب للزمالك مع باتريس كارتيرون وتوج بالسوبر المصري والإفريقي كمدرب، قبل أن يصبح مديرا فنيا لزهرة الجنوب.

ميركاتو ناري

مصطفى أمين واصل لـ FilGoal.com عن ميركاتو أسوان قائلا: "تم التعاقد مع 24 لاعبا بفضل معرفة الشيشيني الجيدة بقطاعات الناشئين".

أسوان ضم قائمة كاملة استعدادا للموسم الجديد و9 لاعبين فقط من أكملوا من الموسم الماضي.

حراسة المرمى: خالد وليد (وادي دجلة) - عمر رضوان (الجونة)

الدفاع: أحمد سالم صافي (طنطا) – محمود شبانة (نادي مصر) – عمرو الحلواني (حرس الحدود) – محمد رجب (إنبي) - عبد الوهاب إسماعيل (المقاولون العرب) – أحمد سيد موسى (بترول أسيوط) – أحمد أيمن (النجوم) – محمد العشري (طنطا)

الوسط: – محمد سوستة (المقاولون العرب) – إسلام كمال (طلائع الجيش) –– إسلام محمد (نادي مصر) –- خالد بسيوني (إنبي) – محمد أسامة (حرس الحدود) – يوسف أسامة نبيه (الزمالك) – أحمد خالد (إنبي) – عمر يوسف (لاعب حر)

الهجوم: جون أفيري (طنطا) - محمود صلاح (إنبي) – أحمد سعيد أوكا (طنطا) – هاني رشدي (الزمالك) – عمرو ناصر (إنبي) – محمد جمال عبد المنعم (طلائع الجيش)

سيكون اعتماد أسوان أغلب الوقت على اللاعبين الشباب، رباعي إنبي أو ثنائي الزمالك ضمن أبرز الأسماء التي قد تظهر خاصة مع اعتماد الشيشيني ومعرفته باللاعبين الشباب.

الاستعداد

فاز أسوان استعدادا للموسم الجديد على الجونة 3-1، وخسر من المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا بالنتيجة ذاتها 1-0.

تعادل مع وادي دجلة بنتيجة 2-2 وخسر من الإنتاج الحربي بنتيجة 4-1، في آخر استعدادته فاز على اتحاد الشرطة 1-0.

جدول متوازن

يستهل أسوان مواجهات الموسم الجديد على ملعب بتروسبورت بمواجهة إنبي.

جدول أسوان لن يكون صعبا لكن يشهد مواجهات متكافئة ستشكل موسمه وكيف سيكون الصراع، إذ سيلتقي في الجولة الثانية مع طلائع الجيش ثم المصري والجونة.

وينهي عام 2020 بلقاء الإسماعيلي، ثم يلتقي مصر للمقاصة وغزل المحلة في الجولتين السادسة والسابعة.

الفريق سيخوض مبارياته في القاهرة، أمين قال لـ FilGoal.com: "طالبنا بخوض المباريات على ملعب بتروسبورت، ونطلب دعم الوزارة للفريق نظرا للتكلفة العالية للمعسكرات والإقامة في القاهرة".

رأي الجمهور

يرى العديد من متابعي FilGoal.com أن أسوان قد يكون ضمن الهابطين بنهاية الموسم في ظل قلة خبرات الأسماء الموجودة في صفوف الفريق.

محمود أبو معاذ قال: "صعب البقاء فى ظل هذه الصفقات، الدورى صعب بوجود سيراميكا والبنك الأهلي وعلى مسوليتي هبوط أسوان والجونة وغزل المحلة".

وهو ما وافقه عليه محمد سيد قائلا: "أول الهابطين مع غزل المحلة والجونة".

فيما قال شنودة شكري: " شكلها كده فيها هبوط".

توقع FilGoal.com

هدف أسوان هو البقاء وسيسعى الفريق للبقاء بشتى الطرق، لكن القائمة تحتاج لبعض التدعيمات أصحاب الخبرات من أجل ضمان التواجد لموسم آخر وسط الكبار والحسم سيكون في الجولات الأخيرة.