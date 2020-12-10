انتقالات الدوري - طارق يحيى: استمرار ساسي وبنشرقي أفضل صفقة.. لم أتوقع رحيل رمضان عن الأهلي

الخميس، 10 ديسمبر 2020 - 11:39

كتب : بسام أبو بكر

شيكابالا وفرجاني ساسي ومصطفى محمد وأشرف بنشرقي عقب اللقاء

انتهى سوق الانتقالات في مصر رسميا في السادس من شهر ديسمبر الجاري فكيف يرى نجوم الكرة المصرية ما حدث؟

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق يجيب لـFilGoal.com.

** أفضل ناد في الانتقالات؟

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لا يوجد ما يسمى بأفضل ناد في الصفقات، لأننا لم نر تأثير تلك الصفقات على نتائج الفريق، لكن يمكن تسمية الأمر بأكثر من أجرى صفقات.

وهنا بالطبع سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي هما الأكثر عددا، سنرى الصفقات الجديدة في مختلف الأندية عندما ينطلق قطار الدوري يوم الجمعة.

** أفضل صفقة؟

بالنسبة لي أفضل صفقة هي الإبقاء على فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي مع الزمالك، فهما الأفضل نظرا لمستواهم الفني العالي لذلك اعتبر استمرارهم الصفقة الأفضل.

** صفقة لم تكن متوقعة؟

لم أتوقع رحيل رمضان صبحي عن الأهلي لاسيما أنه كان يخرج بتصريحات تفيد بأنه لن ينتقل لأي ناد في مصر إلا الأهلي ثم تفاجئنا بانتقاله إلى بيراميدز.

** هل الأندية التي تُبرم الكثير من الصفقات في الانتقالات تكون جيدة أم لا؟

لا بد من دعم صفوفهم، إن لم يحدث دعم سيهبطون مجددا ولا بد من التعاقد مع لاعبين سوبر لهم خبرة الدوري الممتاز، أعتقد أن هذا الأمر ضروري.

** الموسم الماضي هوية الهابطين كانت معروفة مبكرا هل نرى ذلك في الموسم المقبل؟

هذا الموسم هو الأصعب على جميع الأندية ولن نستطيع تحديد الهابطين خاصة وأن الجميع يمتلك إمكانيات مادية لذلك من الصعب التكهن بالأمر.

انتقالات الدوري فرجاني ساسي أشرف بنشرقي طارق يحيى
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