كوبا ليبرتادوريس - ركلات الترجيح تقود بوكا جونيورز لربع النهائي.. وجريميو يتعادل في إثارة الـ 102 دقيقة

حسم بوكا جونيورز تأهله إلى ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس بالفوز بركلات الترجيح على إنترناسيونال البرازيلي.

فيما فرض سانتوس التعادل على مضيفه جريميو في ذهاب ربع النهائي من المسابقة.

بوكا جونيورز والذي يخوض مباراة الإياب من دور الـ 16 متأخرا بسبب تأجيل المباراة من قبل لوفاة الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، كاد أن يودع بشكل مبكر.

في ذكرى خسارة لقب نسخة 2018 أمام غريمه التقليدي ريفر بليت اضطر الأزرق والأصفر للوصول إلى ركلات الترجيح بعدما خسر على ملعبه لا بومبونيرا بهدف دون مقابل ضد إنترناسيونال.

مباراة الذهاب كانت قد شهدت تفوق بوكا جونيورز خارج أرضه بفضل هدف تيفيز. (طالع التفاصيل)

وفي الإياب خطف الفريق البرازيلي الفوز بفضل هدف عكسي من فرانك فابرا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49 من الشوط الثاني.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للاعبي بوكا جونيورز بالفوز 5-4.

ليواصل بوكا جونيورز تفوقه على الفرق البرازيلية في ركلات الترجيح للمرة الخامسة بكوبا ليبرتادوريس.

🔵🟡🆚🇧🇷 ¡@BocaJrsOficial ganó todas las series de penales que disputó ante equipos brasileños por #Libertadores! 1⃣9⃣7⃣7⃣ Final 🆚 Cruzeiro 2⃣0⃣0⃣0⃣ Final 🆚 Palmeiras 2⃣0⃣0⃣1⃣ Semifinal 🆚 Palmeiras 2⃣0⃣0⃣4⃣ Cuartos 🆚 São Caetano 2⃣0⃣2⃣0⃣ Octavos 🆚 Internacional pic.twitter.com/llqudEtJ29 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 10, 2020

فوز حجز مقعدا لبوكا جونيورز لمواجهة راسينج كلوب الأرجنتيني في ربع النهائي، إذ ستقام مباراة الذهاب 16 ديسمبر والإياب في 23 من الشهر ذاته.

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وفي ربع النهائي تعادل سانتوس بهدف لكل فريق في ملعب أرينا دو جريميو معقل الأزرق والأسود.

سانتوس تقدم أولا عن طريق كايو جورج في الدقيقة 36 مستغلا خطأ الحارس الفادح في تشتيت الكرة من منطقة الجزاء.

الدقيقة 42 شهدت جدلا في أحداث المباراة بعدما قرر الحكم طرد لاعب جريميو لتدخل قوي على لاعب سانتوس، إلا أن مطالعة تقنية الفيديو أفادت بضرورة حصول لاعب سانتوس على إنذار مع إلغاء طرد لاعب جريميو.

شوط أول انتهى بتقدم سانتوس وتعادل في البطاقات الصفراء برصيد 3 لكل ناد.

في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع تعرض بيتوكا لاعب وسط سانتوس للطرد عقب حصوله على إنذار ثان.

ضغط جريميو تواصل في الوقت بدلا من الضائع وتحقق لهم ما أردوا بهدف من علامة الجزاء في الدقيقة 102 من عمر اللقاء.

لمسة يد على مدافع سانتوس تأكدت عبر تقنية الفيديو، انبرى لها دييجو سوزا وأودعها الشباك معلنا التعادل في انتظار الحسم على ملعب سانتوس الأسبوع المقبل.

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