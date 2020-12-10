انتقالات الدوري - شريف عبد الفضيل: تأثير صفقة رمضان السلبي سيظهر مستقبلا.. وهذه متعة الموسم الحالي

انتهى سوق الانتقالات في مصر رسميا في السادس من شهر ديسمبر الجاري فكيف يرى نجوم الكرة المصرية ما حدث؟

شريف عبد الفضيل لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق يجيب لـFilGoal.com.

** أفضل ناد في الانتقالات؟

الأهلي، أعاد الإعارات ولم يتكلف شيئا وجميعهم لاعبين صغار السن ولم يعتمد على الكم، لكنه استعاد لاعبين مميزين اكتسبوا الخبرات.

ناصر ماهر مؤثر وحصل على خبرات ولاعب في المنتخب الأولمبي وكذلك صلاح محسن وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق، وضم أحمد رمضان بيكهام لاعب المنتخب الأولمبي.

وضم بدر بانون، هناك رؤية وتخطيط جيد، أولاد النادي لم يكلفوا شيئا ويستطيعون بناء مستقبل الفريق.

** أفضل صفقة؟

أحمد فتحي لـ بيراميدز، وبدر بانون إلى الأهلي فهو قائد الرجاء المغربي.

واعتقد أن صفقة رمضان صبحي تأثيرها السلبي سيظهر في المستقبل، هو لاعب جيد لا خلاف في ذلك لكن سلبية رحيله ستظهر مستقبلا، رأينا الأهلي لا يتأثر برحيل أي لاعب، كل لاعب في الأهلي يحصد بطولات، عم حارث –عامل غرفة الملابس- يحصد البطولات.

** صفقة لم تكن متوقعة؟

أحمد فتحي ورمضان صبحي ورحيلهم لـ بيراميدز، كانت مفاجأة غريبة.

** هل الأندية التي تُبرم الكثير من الصفقات في الانتقالات تكون جيدة أم لا؟

أمر جيد أن يضع كل نادي خطة جيدة للظهور بشكل جيد في الدوري، والإدارة الفنية لأي فريق لها دور في ذلك، هناك تجارب ناجحة ونشجع الاستثمار ويجيب أن يكون لأي فريق صاعد طموح، ليس ضيف ويعود أدراجه مرة أخرى.

** الموسم الماضي هوية الهابطين كانت معروفة مبكرا هل نرى ذلك في الموسم المقبل؟

الموسم الحالي الوضع مختلف، البنك الأهلي تعاقد مع محمد يوسف وضم عناصر جيدة وأيضا سيراميكا أبرم صفقات قوية جدا، أرى أن هذا الموسم الفرق الصاعدة من المظاليم لها طموح، والهبوط غير متوقع والمنافسة ستكون شرسة وقوية جدا.

وسيكون هناك مفاجآت كثيرة في المقدمة وفي المؤخرة ومتعة الدوري هذا الموسم أنك لن تستطيع أن تحدد ملامح المنافسين على القمة أو الصراع على الهبوط.