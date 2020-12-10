معلول: شخصية فايلر غير مفهومة.. سعيد في الأهلي وهناك أشياء أهم من المال

قال علي معلول الظهير الأيسر للأهلي إن شخصية المدير الفني السابق للفريق الأحمر ريني فايلر كانت صعبة وغير مفهومة.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

وأجرى معلول حوارا عبر مداخلة هاتفية عبر قناة "أون تايم سبورتس" وكل ما يلي على لسانه.

الخوف من الغياب عن النهائي

بعدما أصبت في لقاء الذهاب في نصف نهائي دوري الأبطال ضد الوداد كنت أفعل كل شيء للمشاركة في الإياب.

وبعد فترة محمد وفائي استشاري العلاج الطبيعي في النادي حذرني من أن المشاركة قد تعني غيابي عن النهائي.

أردت اللعب ضد الوداد في الإياب لكن الإصابة في العضلة الضامة منعتني.

المشاركة في نهائي إفريقيا كان حلما في أربع سنوات لي مع الأهلي لم يكن لي حظ أن أشارك في نهائيي 2017 و2018 والآن كانت مشاركتي فأل حسن على الفريق وحصدنا اللقب أمام فريق كبير مثل الزمالك.

دخلنا أجواء المباراة مبكرا بسبب المعسكر الذي أقمناه قبل المواجهة بأسبوع.

الفوز على ماميلودي صنداونز في ربع النهائي كان رد اعتبار للجميع، كنا نريد تلك المواجهة لرد اعتبارنا كلاعبين على الهزيمة بخماسية في الموسم قبل الماضي ورد اعتبار للأهلي وللجمهور الذي ساندنا في ملعب برج العرب في لقاء الإياب ضدهم حينما فزنا بهدف دون رد.

في ذلك اليوم وعدناهم بالفوز عليهم وحصد اللقب الإفريقي وأوفينا بالوعد.

فايلر غير مفهوم

كل مدربي الأهلي الذين عملت مهم تعلمت منهم وهذا أهم شيء لأي لاعب يريد التطور وليس فقط المشاركة في المباريات.

الأكثر انسجاما مع أي منهم؟ لا أريد ظلمهم وكلهم كانوا جيدين لكنني سأختار باتريس كارتيرون ومارتين لاسارتي وبيتسو موسيماني.

فايلر؟ كان شخصية صعبة وغير مفهومة.

تجديد التعاقد

عقدي مع الأهلي ينتهي في عام 2022 ولدي وكيل هو المنوط به دراسة العروض وشؤون العقد وكل تلك الأمور أما أنا أركز مع فريقي في الملعب فقط.

أحترم مدة العقد ولو هناك أي شيء أو قرار من النادي برحيلي فهذا قرار النادي أولا وأخيرا وأنا أتحدث هنا بشكل عام أن أي لاعب مصيره في يد ناديه.

أنا سعيد في الأهلي والمال جيد وبالتأكيد كل لاعب يريد حصد الأموال ولكن هناك أشياء أخرى تستطيع الفوز بها فالأموال ستأتي مهما حدث، وحب الجمهور شيء هام.

عروض الاحتراف؟ أحب الأهلي وجماهيره وكل شيء في النادي، بالتأكيد كل لاعب يكون لديه طموح حتى لو لن يحققه ولكن يجب أن يكون لدينا طموح.

ماذا بعد الثلاثية؟

أمامنا موسم جديد من الدوري ثم السوبر الإفريقي ونريد حصده لنؤكد إننا بطل إفريقيا بالفعل وليس بالكلام، ثم السوبر المصري ضد طلائع الجيش ونريد الفوز به لندخل العام الجديد في أبهى صورة.

علاقتي بفرجاني ساسي لاعب الزمالك جيدة وأريد القول إن التعصب والمشادات ليست جيدة والكرة كلها 90 دقيقة فقط وتنتهي وكلنا نحترم بعضنا البعض ونريد أن يكون الدربي شكله جيد.

بعد استبعادي من قائمة منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا 2019 احترمت قرار المدرب ولاسارتي أعطاني راحة سلبية لـ10 أيام وابتعدت عن الكرة وسافرت مع أسرتي وعدت لمعسكر الأهلي في إسبانيا للإعداد للموسم الجديد.