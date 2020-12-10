"قلب الزمالك" و"كان من الممكن أن يكون مثل صلاح".. باتشيكو يبدي رأيه في لاعبي فريقه

أبدى جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك رأيه في عدد من لاعبي الفريق، الذي يدربه للفترة الثانية في تاريخه.

وقال باتشيكو عبر قناة الزمالك: "لا أعرف ما حدث مع شيكابالا عبر تاريخه، لم أره وهو في عمر الـ 20 عاما، ربما لو كان يسير بنفس الطريق الذي يسير فيه الآن في وقتها لكان مثل محمد صلاح. لديه موهبة كبيرة ومستشار رائع لزملائه".

وأكمل "كنت ألعب في مركز خط الوسط المدافع، (يضيف مازحا) كنت أفضل من طارق حامد على مستوى المهارة".

وشدد "طارق حامد هو قلب الزمالك. يتدرب في كل مران كأنه آخر مران في حياته".

وأوضح "أنا محظوظ أن أدرب الونش في هذه المرحلة من مسيرته في أدائه. يمكنه أن يحترف في أوروبا في ناد كبير. افتقدناه كثيرا ضد الأهلي".

وأردف "حازم إمام مثال للإنسان المحترم، وكذلك هو لاعب محترم. لكنه يتأثر نفسيا في بعض اللحظات. قائد يتدرب بقوة دائما ومثال للاعبين".

وكشف "عبد الله جمعة ظهير أيسر عصري يدافع ويهاجم بشكل جيد، وينفذ التعليمات بشكل رائع".

واستدرك "فرجاني ساسي ليس قوي للغاية بدنيا، لكنه يمرر بطريقة رائعة وذكي للغاية ويرى اللعبة قبل المنافسين".

وشدد "بنشرقي لاعب مميز ويملك نفس ذكاء ساسي، ولديه رأسيات مميزة. الهدف الذي أحرزه في الرجاء نتيجة تدريبات خططية خضناها قبل المباراة".

وأوضح "زيزو لعب في البرتغال. يدافع ويهاجم بنفس الطريقة الجيدة، ولديه خصائص اللعب في أكثر من مركز".

وأكمل "أوباما عرفته عندما كنت في 2014، يحتاج لتحسين بعض الأمور، الأمور الخططية تحسنت لديه والآن أصبح يتمركز بشكل أفضل وعليه تحسين فاعليته على المرمى".

وأردف "مصطفى محمد؟ لا أتذكر أنني دربت لاعبا بهذه القوة في حياتي. يحتاج لمزيد من النضج فقط والذكاء في الملعب وقد ينطلق للمستوى العالمي. تسديدته الرأسية قوية للغاية".

وأتم "إمام عاشور؟ يتعرض للإيقاف كثيرا، لاعب مازال صغيرا ويجب أن يستمع للنصائح. عليه التحكم أكثر في نفسه. هو لاعب جيد وقوي بدنيا وذكي".