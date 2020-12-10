كونتي: فكروا قبل أن تسألوا.. ولم نكن محظوظين مع الحكام وتقنية الفيديو في دوري الأبطال

طالب أنطونيو كونتي المراسلين بالتفكير قبل السؤال عقب توديع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات بتذيل ترتيب المجموعة.

إنتر فشل في التأهل لدور الـ 16 بعد التعادل على ملعب جوسيبي مياتزا دون أهداف أمام شاختار دونتسك في الجولة الأخيرة.

كونتي تحدث لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية: "قد يكون لك رأي، احترم ذلك، لكنني لا اتفق معه، لأنني اعتقد أن الفريق قدّم كل ما لديه وفعلنا ما بوسعنا، في مباراتين تفوقنا على شاختار لكننا لم نسجل هدفا واحدا".

وأضاف "لا اتفق أن اللاعبين يفتقدون للحدة، لقد قدموا كل ما لديهم الليلة، علينا تقييم كل شيء برأس هادئة، لكن ليس بعد خروج مثل ذلك".

وأكمل"علينا التعامل مع الندم والإحباط، لكنني لا أرى أن هناك تقصير من اللاعبين، بل التركيز والعداونية".

وأردف "افتقدنا لهدف، وفي دوري أبطال أوروبا لم نكن محظوظين مع الحكام وتقنية الفيديو، إذ عدت للخلف مواقف لم يتم تقييمها".

وواصل "نحن محبطون لكن كان هناك فرص، وعندما لا تسجل لا تفوز".

وسُئل كونتي على سبب تأخير تغييراته بنزول بيريسيتش في الدقيقة 68 وسانشيز في الدقيقة 75 وإريكسن في الدقيقة 86.

فرد قائلا: "أشركت سانشيز ليشارك في 20 دقيقة بما فيها الوقت بدلا من الضائع، لن نكون فريقا متوازنا بتواجد 3 مهاجمين، واعتقد أن لاوتارو استنفذ طاقته".

وأوضح "مشاركة أليكسيس أو إريكسن بدلا من جاليادريني، أفضل إضافة مهاجم آخر من أجل الفوز، وعندما رأيت الإرهاق على لاوتارو أشركت إريكسن".

وردا على سؤال فابيو كابيلو في الاستوديو، عن الفارق بين شاختار الذي خسر 5-0 من إنتر في الدوري الأوروبي أغسطس الماضي قال كونتي: "شاختار غيّر خططه من أجل تقييد أداء الفريق، خسرونا 5-0 منا سابقا وهذا سبب تغيير خططهم، فكروا قبل أن تسألوا!".

وأتم هل يمتلك خطة أخرى؟ قال: "لدينا خطة ب لكن لا أود الحديث عنها هنا، وإلا ستكون كارثة كاملة".