هاندانوفيتش: نحن غير مستعدون لدوري أبطال أوروبا.. ولم نستحق التأهل

يرى سمير هاندانوفيتش قائد وحارس إنتر الإيطالي أن الفريق ليس مستعدا لخوض غمار دوري أبطال أوروبا.

وودع إنتر دور المجموعات من المسابقة الأوروبية متذيلا جدول الترتيب بعد التعادل 0-0 مع شاختار دونتسك الأوكراني.

وقال هاندانوفيتش عبر قناة "سكاي سبورتس" الإيطالية: "مجموعة متوازنة، لكننا خسرنا في كييف وهنا، لم نقدم أفضل، ولا وقت للبكاء على اللبن المسكوب، علينا الآن التركيز على الدوري وكأس إيطاليا".

وأضاف "للأسف نحن غير مستعدون لدوري أبطال أوروبا، تلك النقطة واضحة، فزنا في مباراة واحدة من 6، هذا ليس كافيا ولم نستحق التأهل".

وأكمل "كان علينا التسجيل اليوم، ولم نفعل، توقعت أن شاختار قد يلعب على شيء أكبر من التعادل، لكن يبدو أنهم سعداء بالمركز الثالث".

وأتم "نعرف مرارة طعم الخروج من دوري الأبطال، ولن نبكي الآن، علين التركيز في مباراتنا المقبلة في الدوري الإيطالي".

إنتر يحتل وصافة ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 5 نقاط عن ميلان المتصدر.

وسيحل إنتر ضيفا على كالياري في الجولة الـ 11 من الدوري الإيطالي يوم السبت المقبل.