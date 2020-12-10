باتشيكو: لماذا سألوني عن الشيخ إذا لن يضموه.. وأريد مدافعا واستعادة سيسيه

تسائل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك عن سبب سؤال إدارة النادي له عن فكرة ضم أحمد الشيخ، إذا لن يقوموا بضمه في النهاية.

وقال باتشيكو عبر قناة الزمالك: "تم سؤالي، هل أريد أحمد الشيخ أم لا، وأجبت بالإيجاب، وبعضها تم رفض انضمامه، لماذا تم سؤالي من الأساس؟".

ووقع الشيخ على عقود انضمامه للزمالك بعد استغناء الأهلي عنه، قبل أن تقرر إدارة النادي عدم ضمه بسبب بروز تصريحات نُسبت إليه، هاجم فيها الزمالك، عام 2015، عندما فضل الانضمام إلى الأهلي.

وأردف باتشيكو: "القائمة الحالية بها بعض القصور في البدلاء. وأرى أن أحمد فتوح وعبد الله جمعة أمامه قد يشكلا ثنائية رائعة في الناحية اليسرى. وطلبت من لجنة الكرة ضم مساك. وكنت أريد أحمد الشيخ لأن لديه إمكانيات رائعة وأشول ويلعب الكرات الثابتة بشكل جيد. لأسباب لا أعرفها لم ينضم".

وأكمل "سأفضل أن أضم لاعبين أو ثلاثة في فبراير. أريد أن يعود رزاق سيسيه من الاتحاد السكندري وأريد ضم مساك".

وعن أمير عادل قال: "تم عرض أمير عادل علي وطُلب مني رأيي الفني، شاهدت فيديوهاته. مع كل الاحترام للاعب، وكل التوفيق له في دجلة، ورأيت فيه لاعب مثير للاهتمام لكنه لن يفيد فريقنا ومن الأفضل ألا يتم صرف الأموال لضمه ورأيت أن من الأولى أن أطور لاعبي الفريق الناشئين".

وبخصوص علي غزال قال "أعرف علي غزال منذ أن كان في ناسيونال ماديرا وأردت ضمه ولأسباب لا أعرفها انضم لناد آخر".

وأكمل "حمزة المثلوثي لاعب دولي وهذا أمر جيد، نجهزه تدريجيا حتى لا يعاني من أي مشاكل بدنية ولكي يظهر بأفضل صورة عندما يلعب".

وشدد "أحببت المثلوثي جدا، ولدينا أيضا حازم إمام وهو لاعب رائع وأحمد عيد الذي تطور كثيرا".

وأتم في هذه النقطة "سعيد باستمرار اللاعبين الذين كانوا معي في الموسم الماضي".

وأشاد باتشيكو بلاعبيه قائلا: "طارق حامد هو قلب نادي الزمالك، وممثل كبير لجماهير الفريق داخل النادي، وتألق بنشرقي وزيزو ومصطفى محمد حرمني من إعطاء الفرصة للبدلاء".

وشدد "بعض اللاعبين عندما حصلوا على الفرصة لم يقدموا الأداء المنتظر مثل مصطفى فتحي".

وأردف "حازم إمام لاعب مميز وإصابته أثرت على الفريق. وأريد منح الفرص للاعبين الشباب مثل أحمد عيد وأسامة فيصل وياسين مرعي".

وأوضح "أطالب لاعبي الفريق الشباب بالصبر لكي يحصلوا على الفرصة".

واستدرك "أحب أن أحيي اللاعبين الذين دربتهم في الفترة الأولى في الزمالك. في الفترة الأولى كان لدي بدلاء أكثر وتوازن أكبر في القائمة بسبب وجود 20 لاعبا على نفس المستوى".

وأكمل "دائما في عملي في أي ناد أحب الاعتماد على الناشئين لأنهم يملكون الانتماء وهم المادة الخام لأي ناد".

وتسائل "كيف نقول إن فريق سجل 17 هدفا في 10 مباريات فريقا دفاعيا؟ نحن فريق منظم. أنا أسمح لأحمد عيد الظهير الناشئ أن يهاجم ويصنع الأهداف. ولا يوجد قواعد أو كتالوج يجبرني على إجراء التغييرات خلال المباراة في أي وقت".

وأتم "منذ أن أتيت، لم يوسع الأهلي فارق معنا في الدوري، والدوري لا يتم حسمه في الأسابيع الأولى".