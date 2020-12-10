تعرف على المواجهات النارية المحتملة في دور الـ16 من أبطال أوروبا

انتهى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا مساء يوم الأربعاء وكانت المفاجأة الأكبر هي توديع مانشستر يونايتد وإنتر ميلان المسابقة من دور المجموعات.

فيما تجنب ريال مدريد أي مفاجأة في الجولة الأخيرة وكذلك غريمه التقليدي أتليتكو ليتأهلا سويا للدور التالي.

فمن هم المتأهلين لدور الـ16؟

أصحاب الصدارة في المجموعات الثمانية هم بايرن ميونيخ وريال مدريد ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وبروسيا دورتموند ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

أما أصحاب المركز الثاني فهم أتليتكو مدريد وبروسيا مونشنجلادباخ وبورتو وأتالانتا وإشبيلية ولاتسيو وبرشلونة ولايبزيج.

فما هي المواجهات المحتملة؟

قبل الإجابة على ذلك السؤال يجب معرفة أنه لا يمكن أن يلتقي فريقين من نفس المجموعة أو نفس البلد.

وتقام القرعة يوم الإثنين المقبل في مقر الاتحاد الأوروبي في نيون في سويسرا.

بايرن ميونيخ

بورتو أو أتالانتا أو إشبيلية او لاتسيو أو برشلونة.

ريال مدريد

بورتو أو أتالانتا أو لاتسيو أو لايبزيج.

مانشستر سيتي

أتليتكو مدريد أو بروسيا مونشنجلادباخ أو أتالانتا أو إشبيلية أو لاتسيو أو برشلونة أو لايبزيج.

ليفربول

أتليتكو مدريد أو بروسيا مونشنجلادباخ أو بورتو أو إشبيلية أو لاتسيو أو برشلونة أو لايبزيج.

تشيلسي

أتليتكو مدريد أو بروسيا مونشنجلادباخ أو بورتو أو أتالانتا أو لاتسيو أو برشلونة أو لايبزيج.

بروسيا دورتموند

أتليتكو مدريد أو بورتو أو أتالانتا أو إشبيلية أو برشلونة.

يوفنتوس

أتليتكو مدريد أو بروسيا مونشنجلادباخ أو بورتو أو إشبيلية أو لاتسيو أو لايبزيج.

باريس سان جيرمان

أتليتكو مدريد أو بروسيا مونشنجلادباخ أو بورتو أو أتالانتا أو إشبيلية أو لاتسيو أو برشلونة.