أتليتكو مدريد يحسم بطاقة تأهله.. وعودة أجويرو تكتب سقوطا جديدا لـ مرسيليا

حسم أتليتكو مدريد تأهله في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الأولى رفقة بايرن ميونيخ بعد التفوق على سالزبورج النمساوي 2-0.

وفاز حامل اللقب على لوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة ذاتها.

وفي المجموعة الثالثة عاد سيرخيو أجويرو وسجل بعد تعافيه من الإصابة في فوز مانشستر سيتي على مرسيليا الفرنسي 3-0، وتفوق بورتو بهدفين دون رد على أولمبياكوس اليوناني.

في النمسا حسم الأرجنتيني دييجو سيموني تأهله الروخيبلانكوس تحت قيادته لأدوار الإقصائية للمرة السابعة منذ 2012، بعدما تأهل الفريق في نفس العدد من المرات خلال 56 عاما سابقا.

ماريو هيرموسو تقدم أولا لأتليتكو مدريد في الدقيقة 39 من صناعة فيريرا كاراسكو.

الجناح البلجيكي حسم اللقاء في الدقيقة 86 ليخطف أتليتكو بطاقة التأهل بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط.

وعلى ملعب أليانز أرينا واصل بايرن ميونيخ حامل اللقب سلسلة اللاهزيمة أوروبيا بفضل ثنائية نيكلاس سوله في الدقيقة 63 وإريك تشوبو موتينج في الدقيقة 80.

فوز رفع رصيد البافاري إلى 16 نقطة في الصدارة، بينما توقف رصيد الفريق الروسي عند 3 نقاط تذيل بها الترتيب، وتأهل سالزبورج للدوري الأوروبي.

المجموعة الثالثة

مانشستر سيتي الذي حسم بطاقة التأهل مبكرا تعرض لضربة بإصابة إريك جارسيا في الشوط الأول وعوضه جون ستونز في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني تقدم عن طريق الإسباني فيران توريس من صناعة رياض محرز في الدقيقة 48.

وسجل البديل سيرخيو أجويرو العائد من الإصابة هدفا في الدقيقة 77 بعد 11 دقيقة من نزوله فقط.

هدف يحمل الرقم 35 للأرجنتيني، ليصبح خلف ديديه دروجبا صاحب الـ 36 هدفا كثاني أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في دوري الأبطال من الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 90 اختتم البديل الآخر رحيم ستيرلينج النتيجة بهدف ثالث.

فوز رفع رصيد السيتيزينز إلى 16 نقطة في الصدارة، وخلفه بورتو الذي تفوق 2-0 على أولمبياكوس اليوناني.

في اليونان خسر الأحمر والأبيض في ظل غياب أحمد حسن كوكا بسبب إصابته بفيروس كورونا.

لكن الفريق حجز مقعدا في الدوري الأوروبي برصيد 3 نقاط بفارق المواجهات المباشرة ضد مرسيليا.