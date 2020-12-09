بنزيمة يطلق رصاصاته.. ريال مدريد إلى دور الـ16 من الأبطال وإنتر يودع أوروبا

كان كريم بنزيمة على الموعد وجلب أهم انتصار لريال مدريد حتى الآن في الموسم الجاري.

وانتصر ريال مدريد على بروسيا مونشنجلادباخ في ملعب ألفريدو دي ستيفانو اليوم الأربعاء بهدفين دون رد في سادس جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثانية.

سجل بنزيمة هدفي المباراة برأسيتين متشابهتين في الدقيقتين الـ9 والـ32.

وبفضل ذلك الانتصار تأهل ريال مدريد إلى دور الـ16 متصدرا للمجموعة يليه بروسيا مونشنجلادباخ.

تأهل الفريق الألماني جاء رغم تساويه في النقاط مع شاختار دونتسيك، لكن المواجهات المباشرة صبت في مصلحة جلادباخ.

في الوقت الذي احتاج فيه كل من شاختار أو إنتر الفوز في مواجهتهما لكنهما اكتفيا بالتعادل السلبي لينتقل الفريق الأوكراني للدوري الأوروبي.

واحتل إنتر المركز الرابع بست نقاط وودع المسابقات الأوروبية.

ملخص اللقاء

بدأت المباراة بضغط هجومي من ريال مدريد بحثا عن الانتصار إذ أنه هو النتيجة الوحيدة التي ستضمن تأهله للدور الثاني وأي نتيجة أخرى تعني الإقصاء المبكر من دور المجموعات لأول مرة في تاريخ النادي.

وأرسل لوكا مودريتش عرضية من الناحية اليمنى تصدى لها الحارس يان سومر.

وفي الدقيقة التاسعة أرسل لوكاس فاسكيز عرضية من الناحية اليمنى قابلها بنزيمة برأسية في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لريال مدريد.

سيطر ريال مدريد على الكرة أكثر بعد الهدف ولكن دون خطورة إلى أن جاءت الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 32 ومن الناحية اليمني كذلك أرسل رودريجو عرضية قابلها بنزيمة برأسية جديدة في الشباك بالمثل مثل الهدف الأول ليعلن عن الهدف الثاني للوس بلانكوس.

وكاد بنزيمة يسجل الهاتريك برأسية ثالثة لكن يان سومر تصدى له.

وغابت الخطورة الهجومية عن الفريق الألماني وجاء التهديد الأخطر من الحساني بلايا لكن تسديدته ارتطمت في الشباك من الخارج.

ورد ريال مدريد بهجمة في الدقيقة 73 برأسية من راموس تصدى لها يان سومر ببراعة وقابلها بنزيمة بتسديدة قوية ارتطمت في العارضة.

وأرسل فاسكيز عرضية جديدة قابلها بنزيمة برأسية لكن يان سومر تصدى له بثبات.

ولم يحدث جديد في الدقائق المتبقية لتنتهي المباراة بفوز هام لريال مدريد بهدفين دون رد.

إنتر X شاختار

وفي ملعب جوسيبي مياتزا اكتفى إنتر ميلان بالتعادل السلبي مع منافسه شاختار.

وتعد هذه هي ثالث مرة على التوالي يفشل فيها إنتر في التأهل لدور الـ16 لدوري الأبطال رغم وجود فرصة وكان يكفيه الفوز فقط في الجولة الأخيرة في ملعبه.

ففي موسم 2018-2019 تعادل مع أيندهوفن وودع البطولة بسبب المواجهات المباشرة مع توتنام.

أما في الموسم الماضي خسر من برشلونة ليمنح بطاقة التأهل إلى بروسيا دورتموند.

والآن لم يستغل هدية ريال مدريد ليتأهل بدلا من مونشنجلادباخ بسبب المواجهات المباشرة.