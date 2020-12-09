منافس الإسماعيلي - تقرير مغربي: الرجاء يضيف 3 لاعبين لقائمة البطولة العربية

أضاف نادي الرجاء المغربي 3 لاعبين لقائمة البطولة العربية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في إياب نصف النهائي.

ووفقا لموقع "هسبورت" المغربي فأن الرجاء "تمكن من إضافة المدافع مروان الهدهودي والمهاجم نوح وائل السعداوي، المنتقلين للفريق في الميركاتو الأخير".

وأكمل التقرير: "وقرر جمال سلامي إضافة اللاعب رياض إيدبوكيكن لاعب فريق الشباب لقائمة الفريق الأول".

وأردف التقرير "يعاني الرجاء من بعض المشاكل في قيد أسماء جديدة، بسبب الإجراءات الجديدة التي فرضتها جامعة الكرة المغربية، والتي منعت كل نادي عليه ديون مالية من إبرام صفقات جديدة، قبل أن تتم تسوية وضعية الهدهودي والسعداوي".

ويستعد الرجاء لاستضافة الإسماعيلي في إياب نصف النهائي في 11 يناير المقبل.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتفوق الدراويش بهدف دون مقابل.