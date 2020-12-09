ناصر الخليفي "واثق" من تجديد نيمار ومبابي لتعاقدهما مع باريس سان جيرمان

كشف ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ثقته في تجديد التعاقد مع الثنائي كيليان مبابي ونيمار.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان نيمار النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وسحق باريس سان جيرمان ضيفه باشاك شهير بنتيجة 5-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال الخليفي لشبكة "RMC Sport" الفرنسية: "بدأنا التفاوض مع نيمار ومبابي".

وأوضح "المفاوضات ستكون سرية لكنني واثق من بقاء الثنائي في باريس سان جيرمان معنا".

وينتهي تعاقد الثنائي في يونيو 2022، ويرتبط كلاهما بالرحيل عن ملعب حديقة الأمراء.

نيمار سجل هاتريك ارتقى به لصدارة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 6 أهداف، بينما سجل مبابي ثنائية في شباك الفريق التركي.

البرازيلي نيمار منذ انتقاله في 2017 لصفوف باريس سجل 79 هدفا في 96 مباراة محققا 9 ألقاب.

بينما سجل مبابي 102 هدفا في 138 مباراة بجميع المسابقات محققا 10 ألقاب.