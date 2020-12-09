انتهت ليلة الأبطال - ريال مدريد (2) - (0) مونشنجلادباخ.. تأهل الفريق الملكي

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 - 21:45

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة يحتفل بهدفه مع ريال مدريد ضد بروسيا مونشنجلادباخ

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بانتصار ريال مدريد بهدفين دون رد.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين دون رد.

ق43: جووول؟ لا هدف ملغي لريال مدريد بداعي التسلل على لوكا مودريتش.

ق32: جووول ثااان لريال مدريد برأسية جديدة من بنزيمة.

ق10: جووول بنزيمة يسجل الهدف الأول لريال مدريد برأسية.

انطلاق المباراة

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا مونشنجلادباخ
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