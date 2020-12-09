أندية الدوري – إنبي.. من أجل عودة الحصان الأسود

حينما صعد إنبي للدوري الممتاز لأول مرة في موسم 2002-2003 احتل المركز الرابع وفي المواسم التالية كان خصما صعبا على الكبار.

في أول خمسة مواسم للفريق البترولي في الدوري تواجد في المربع الذهبي ثلاث مرات.

وفي الخمسة مواسم الأخيرة لم يتواجد إنبي فيها مطلقا.

فهل حان وقت العودة للمربع الذهبي مجددا؟

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منذ خمس سنوات كان أكثر عدد من النقاط حصده إنبي في أول خمس جولات هو 10 وحدث ذلك في موسم 2014-2015 حينما أنهاه في المركز الثالث.

وفي الموسم الماضي في أول خمس جولات لم يحصد إنبي سوى نقطة وحيدة فقط.

لذا فإن ضربة البداية هامة جدا لفريق المدرب حلمي طولان هامة جدا إن أراد أن يحصل على دفعة كبيرة تساعده على حصد المزيد من النتائج الإيجابية ليتواجد في المربع الذهبي مجددا.

يبدأ إنبي مشواره في الموسم الجديد من الدوري في أول خمس جولات بمواجهة أسوان ثم مصر المقاصة ثم غزل المحلة ثم الاتحاد السكندري وأخيرا الزمالك.

13 صفقة

أبرم إنبي تسع صفقات خلال الانتقالات وضم كل من إبراهيم جلال ومحمود نعيم وإبراهيم القاضي من أسوان، وصلاح ريكو من مصر المقاصة، ومحمد مرسي لاعب الفريق السابق من أسوان كذلك، والنيجيري دينو بيتر والغاني كاري كاري.

هذا بالإضافة لزياد بوغطاس من النجم الساحلي، وإيهاب سمير من طنطا، واستعاد كريم طارق بعد نهاية إعارته لطلائع الجيش، وإسمياعيل سوادوجو من إيه أس دوانيس البوركينابي، وجدد إعارة كريم فؤاد من النجوم، ومصطفى شلبي من بترول أسيوط.

حلمي طولان

يقود حلمي طولان الفريق الفريق منذ منتصف الموسم الماضي بعدما تولى المسؤولية خلفا لعلي ماهر.

قاد طولان الفريق في 30 مباراة فاز في 12 وتعادل في 11 وخسر في 7.

سجل إنبي تحت قيادة طولان 32 هدفا واستقبل 25.

آراء الجمهور

قال محمود محمد: "سيحتل إنبي المركز السابع فالمربع الذهبي محجوز للزمالك والأهلي وبيراميدز، والرابع بين المقاولون العرب والمصري ومعهما سيراميكا كليوباترا الذي أتوقع أن يكون الحصان الأسود ثم إنبي"

واتفق معه مصطفى عادل الذي قال: "سيحتل إنبي المركز السابع".

توقع FilGoal.com

إن انسجمت الصفقات جيدا فربما يتواجد إنبي في المركز الرابع أو الخامس لكن حال تكرار سيناريو الموسم الماضي بإهدار الكثير من النقاط السهلة فسيواصل الابتعاد عن المربع الذهبي للسنة السادسة على التوالي.