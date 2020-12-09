انتقالات الدوري - طارق مصطفى يختار لـ في الجول أفضل صفقتين.. وتوقع معاناة فريقين

انتهى سوق الانتقالات في مصر رسميا في السادس من شهر ديسمبر الجاري فكيف يرى نجوم الكرة المصرية ما حدث؟

طارق مصطفى نجم الزمالك السابق ومدرب منتخب مصر الحالي يجيب لـ FilGoal.com

أفضل ناد أبرم صفقات

أندية كثيرة قامت بالتعاقد مع فريق كامل وصفقات هنا وهناك، لذلك لا أستطيع تحديد ناد بعينه، بالإضافة إلى أن الأمر ليس مرهونا بالعدد. كرة القدم لعبة جماعية، يجب أن تنظر لدعم احتياجاتك فقط وليس مجرد جلب اللاعبين.

أفضل صفقة

تحدثت عن بدر بانون قبل تعاقده مع الأهلي كوني متابعا جيدا للكرة المغربية بحكم تدريبي هناك. مدافع متكامل لديه مهارات جيدة، ومساك جيد جدا يجيد اللعب بالرأس.

وكذلك رمضان صبحي، رؤيتي الفنية له مختلفة خاصة في الفترة الأخيرة في منتخب مصر، فهو لاعب لديه مواصفات خاصة يمتاز بالمهارة والقوة وطول القامة. رمضان لاعب من طراز خاص.

صفقة غير متوقعة

هناك 3 لاعبين لم أتوقع رحيلهم عن الأهلي، وهم رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي. لقد قضوا عمرا طويلا داخل النادي، خاصة رمضان صبحي، لم أتوقع رحيله.

هل الأندية التي تُبرم الكثير من الصفقات في الانتقالات تكون جيدة أم لا؟

سلاح ذو حدين. قد تتعاقد مع 15 لاعبا يكونون توليفة جيدة، ومن الممكن ألا يحدث الانسجام وتفقد الكثير من النقاط.

الموسم الماضي هوية الهابطين كانت معروفة مبكرا هل نرى ذلك في الموسم المقبل؟

كل الأندية قامت بالتدعيم القوي حتى الصاعدين، لذا من الصعب جدا أن يتحدد الهابطين مبكرا.

الاستثناء الوحيد هو أسوان وغزل المحلة لعدم توافر الإمكانيات المادية، حتى العامل الإيجابي الوحيد في صالحهم وهو الجمهور غير موجود. أتوقع أن يعانيا، لكن في النهاية سنرى ما سيحدث، فمن الوارد أن يكونان فريقين جماعيين ويؤديان بشكل جيد.